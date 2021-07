Il Concerto d’Estate della Croce-Rossa monegasca con il cantante pop jazz Jamie Cullum è il 16 luglio 2021 sulla Place du Casino

In presenza di S.A.S. il Principe Alberto II, Presidente della Croce-Rossa monegasca, questo primo concerto d’estate farà sicuramente epoca. La Place du Casino ha ritrovato la sua architettura, così com’era stata concepita nel 19° secolo, al fine di restituire questo luogo mitico ai pedoni, e accoglierà, il prossimo 16 luglio, il primissimo grande evento pubblico, per sostenere le iniziative della Croce-Rossa monegasca e festeggiare il ritorno alla vita.

Dopo la 71ª edizione del Gala della Croce-Rossa monegasca nel 2019, e l’interruzione nel 2020 a seguito della pandemia del Covid 19, questo concerto d’estate segna una tappa importante nella concezione stessa di questo rendez-vous atteso ogni anno, tanto per i benefattori come per il pubblico. Un format inedito, all’uscita di un anno articolare, un evento all’aria aperta, nel cuore del Principato, sulla nuova Place du Casino inaugurata proprio un anno fa per accogliere i più begli eventi.

La Croce-Rossa monegasca

Per celebrare l’organismo fondato nel 1948 dal Principe Louis II, questa serata mette in luce le azioni quotidiane prodigate, senza cessa, alle persone più vulnerabili, nel corso di 73 d’attività. Vuole essere un omaggio caloroso ai benefattori della Croce-Rossa monegasca, la cui generosità ha permesso di prevenire e attenuare la sofferenza delle persone in stato di bisogno. La Croce-Rossa monegasca si propone di salvare vite umane e preparare la popolazioni alla catastrofi naturali, e di sostenere senza discriminazione alcuna tutte le persone in stato di bisogno, nonché di condurre azioni di sensibilizzazione e di prevenzione a carattere umanitario. L’organismo agisce sia su scala nazionale sia su scala internazionale.

Retta e guidata dalle profonde convinzioni di S.A.S. il Principe Alberto II, suo Presidente, l’associazione non ha mai cessato di evolvere, sostenendo e accompagnando immancabilmente le persone in stato di bisogno. Ben consapevole della mutevolezza dell’ambiente circostante, la Croce-Rossa monegasca s’innova in permanenza, trovando le soluzioni più adatte ai bisogni della popolazione.

2020: un anno particolare

Benché operi su un territorio ristretto, la Croce-Rossa monegasca, ha un posto di tutto rilievo tra gli organismi nazionali della Croce-Rossa e della Mezzaluna Rossa. Nel 2020, oltre 4.354.000 euro sono stati utilizzati per portare a buon termine le sue iniziative a Monaco e nel mondo. L’organismo interviene a livello internazionale sostenendo i progetti di altre agenzie della Croce-Rossa e della Mezzaluna Rossa che devono far fronte a crisi umanitarie sempre più complesse. Dedica un’attenzione particolare alle persone isolate e vulnerabili nel Principato, stimolando l’impegno di tutti, e soprattutto quello dei più giovani.

L’anno che si è appena concluso è stato segnato da due crisi principali: la pandemia del coronavirus, la che ha avuto un forte impatto sulle nostre abitudini e le nostre attività, e la tempesta Alex, che ha duramente colpito le valli nei paraggi di Monaco.

Nello spazio di pochi giorni soltanto, la Croce-Rossa monegasca ha saputo adattarsi e riorganizzarsi al fine di costituire una sola e consolidata forza nei confronti della lotta contro il Covid 19. Nel 2020, 530 membri volontari, hanno totalizzato 57.000 ore d’azione, onde essere il più possibile vicine alla popolazione.

La Croce-Rossa monegasca ha poi ripreso le sue normali attività secondo il ritmo abituale, reintegrando le sue attività (capi di vestiario, posti di pronto soccorso, interventi e attività rivolte ai più giovani…) con la precisa volontà di compiere con la massima efficacia la sua missione d’interesse generale, sviluppando nuove iniziative nei settori che le competono.

Il primo Concerto d’Estate della Croce-Rossa monegasca

Quest’anno la Croce-Rossa monegasca è particolarmente orgogliosa di Jamie Cullum. L’artista, pianista e cantante jazz-pop britannico vanta al suo attivo ben otto album in studio. Peraltro, occorre dire che i suoi amori sono di tutt’altra natura, e cioè cinematografici: fatto sta che, dopo brillanti studi nel campo del cinema e della letteratura, ha infine debuttato proprio nel mondo della canzone.

Cinque anni dopo l’uscita del suo primo album, si è infine dedicato alla sua passione originaria partecipando alla colonna sonora originale del film di Bridget Jones « The Edge of Reasason » interpretando la canzone « Everlasting Love ». Dopo essere stato più volte premiato, Jamie Cullum ha avuto un’atra possibilità nel 2008, firmando la ballad « Gran Torino », composta specificamente per il film omonimo di Clint Eastwood ».

Artista emerito, le giornate di Jamie Cullum sono più che mai colme d’impegni, ma è riuscito comunque a conciliare il tutto, offrendosi dui calcare la scena del Concerto d’Estate della Croce Rossa monegasca, sulla la Place du Casino.

Una serata aperta a tutti!

I benefattori della Croce Rossa monegasca verranno ricevuti sulla nuova terrazza Café de Paris, per poi raggiungere la Place du Casino, le scui palme e fontane saranno magistralmente spostate, in virtù di mezzi tecnici concepiti appositamente per poter montare le scene dei concerti storici.

Com’è tradizione, le opere d’Arte, appositamente create sul tema della Croce-Rossa, saranno offerte da Laurence Jenkell e Nick Danziger, artisti di fama internazionale.

Informazione pratiche

Cocktail e concerto

Prezzo per persona 800 euros

Dress code « Vestiti Eleganti »

Concerto solo

Biglietti a 500 euros, 300 euros e 200 euros

Dress code « Vestiti Eleganti »

Vendita dal 16 giugno 2021

Prenotazioni

Monte-Carlo Société des Bains de Mer

+377 98 06 36 36