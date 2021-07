Estate sicura: apertura notturna per la stazione della Polizia Municipale di Rue Gabriel Fauré

La Polizia Municipale di Nizza intensifica, nel periodo estivo, la propria attività e provvede ad assicurare l'apertura notturna della stazione di Polizia Municipale in rue Gabriel Fauré, con orari di accoglienza prolungati e l'apertura fino alla mezzanotte dal giovedì al sabato.



Situata nel centro della città, nelle immediate vicinanze della zona pedonale, del Jardin Albert1 e di una parte molto trafficata della Promenade des Anglais, la stazione di Polizia Municipale, posta a lato dell’Hotel Méridien, fruisce di una posizione strategica per accogliere il pubblico e rispondere con efficienza a varie richieste.



Come ogni estate, l’amministrazione cittadina ha disposto che la polizia municipale rafforzi le pattuglie nelle fasce orarie più sensibili del tardo pomeriggio e della sera e nei settori turistici più esposti della città (Vieux Nice, zona pedonale, Promenade des Anglais).

Attualmente il Quai des Etats-Unis è, in questo periodo, un'area monitorata da agenti di polizia che effettuano controlli preventivi e repressivi quotidiani.