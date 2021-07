“Il Covid avanza in modo esponenziale!”: è allarme nel Dipartimento delle Alpi Marittime. Più 300% in una settimana e più 30% in un solo giorno

Sono gli stessi responsabili sanitari a definire “ esponenziale ” il balzo del tasso di infezione da Covid 19, a causa della variante “Delta”, nel Dipartimento delle Alpi Marittime.

Numeri che “fanno paura” e soprattutto che fanno temere per quanto potrà accadere nell’immediato futuro.

Con questi dati , il 30 marzo 2021, il Dipartimento era piombato nel coprifuoco a partire dalle 18…



In un giorno il tasso d’incidenza calcolato su 100 mila abitanti si è assestato su 407, un aumento percentuale del 30% rispetto al giorno prima e del 300% se valutato su 7 giorni.



Ad essere colpiti soprattutto i giovani della fascia 20 – 29 anni che hanno raggiunto quota 1.700 su 100 mila abitanti.



Il Dipartimento delle Alpi Marittime è ora al terzo posto nella triste classifica delle aree più infette, alle spalle dei Pyrénées- Orientales (581) e dell’Haute-corse (577).



È corsa ai test, soprattutto per ottenere il pass vaccinale ormai indispensabile: lo rendono noto i farmacisti chiamati ad un super lavoro con file di attesa.

Nella giornata di ieri, comunica la loro associazione, sono stati effettuati 14 mila test e ne sono risultati positivi 1.104.



Notizie non buone anche dal vicino Principato di Monaco dove, sabato 24 luglio, sono stati registrati ventidue nuovi casi positivi per Covid-19.



Il bilancio sanitario del Principato è di 2.779 persone colpite dal coronavirus dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Ad oggi all’Ospedale del Principato sono in cura 12 pazienti: 9 persone, di cui 4 residenti, sono ricoverate in ospedale, altre 3 persone, tutte non residenti, sono ricoverate in terapia intensiva.



Sono inoltre 101 le persone seguite dall'Osservatorio Domiciliare che supporta dal punto di vista medico i pazienti, con pochi sintomi, invitati a confinarsi in casa.