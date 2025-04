Antibes, apre il Salon d’Art

La 53ª edizione del Salon d'Antibes Art Fair, aprirà i battenti da domani, sabato 12 aprile fino al 21 aprile 2025.

Il Salon d'Antibes è il più importante salone francese dopo Parigi e un evento di rilievo in Europa: accoglie ogni anno oltre 15.000 visitatori.



Quest'anno, più che mai, le Belle Arti si affiancheranno alle Arti Decorative, al Design e ai Mestieri d'Arte.

Le opere di alcuni dei più importanti artisti del XX secolo e della scena artistica contemporanea si alterneranno con mobili, lampade e altri oggetti decorativi e da collezione di tutte le epoche.



L'edizione 2025 si preannuncia straordinaria, sulla scia del grande successo del 2024, che ha visto la vendita della maggior parte delle opere più prestigiose.



Per mantenere i criteri di selezione introdotti nelle ultime tre edizioni, unanimemente apprezzati dai visitatori, il numero di espositori è stato nuovamente limitato a 100 partecipanti.



Come di consueto, l'apertura del salone rappresenterà l'appuntamento internazionale per gli appassionati d'arte della Costa Azzurra e l'evento primaverile che darà il via alla stagione.





Gli espositori hanno già annunciato la presenza di opere eccezionali di artisti come Marc Chagall, Raoul Dufy, Hans Hartung, Bernard Buffet, Ladislas Kijno, Fernand Léger, Arman, César, Bernar Venet, Robert Combas, Hervé Di Rosa e Plensa.

Il salone attira una clientela esclusiva e cosmopolita, incline a innamorarsi di un quadro di un grande maestro, di un capolavoro storico o contemporaneo o di un oggetto di design insolito per arricchire le proprie collezioni o decorare attici, ville e yacht.



Le pareti espositive accoglieranno opere firmate dai più grandi artisti del XX secolo e della scena contemporanea, affiancate da rare e straordinarie creazioni di mobilio e oggetti d’arte.

Lo spazio dedicato al Design e ai Mestieri d'Arte si estenderà su oltre mille metri quadrati.

La città di Antibes Juan-Les-Pins e l'Ufficio del Turismo presenteranno una selezione di opere di designer internazionali e artigiani d’arte.



Come ogni anno, collezionisti e appassionati si daranno appuntamento ad Antibes per ammirare alcune delle più belle opere attualmente disponibili sul mercato: arte moderna, arte contemporanea, gioielli antichi, mobili e oggetti di design, antiquariato.

In ogni settore, i criteri guida saranno autenticità, bellezza, rarità e originalità.



Il Salon d'Antibes è ormai un punto di riferimento internazionale, unico per la sua atmosfera, le opere presentate e la sua clientela cosmopolita.

Sulle rive del Mediterraneo, le eleganti gallerie del salone ospitano stand allestiti come vere e proprie esposizioni. Personaggi di spicco, membri di famiglie reali e grandi imprenditori si mescolano con semplicità agli appassionati d'arte.

Gli espositori riservano per questo evento le loro opere più straordinarie, attirando collezionisti e intenditori di tutto il mondo.



La 53ma edizione del Salone di “Art Moderne, Art Contemporain, Design et Métiers d’Art” si tiene ad Antibes, al porto Vauban, dal 12 al 21 aprile 2025.