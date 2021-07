Nizza: aumentano le auto elettriche in libera disponibilità

Nuovo passo, a Nizza, sulla strada della diminuzione dell’inquinamento dovuto alla circolazione dei veicoli privati a benzina o diesel: la Métropole ha stretto un accordo con Getaround per l’installazione di veicoli elettrici, in self-service, in posizioni strategiche: si tratta di una nuova tappa per giungere alla "mobilità dolce".

Nizza è la seconda Métropole del sud della Francia a rapportarsi con Getaround dopo Aix-Marseille-Provence.

Il servizio presenta queste caratteristiche:

I veicoli 100% elettrici, gli unici autorizzati a beneficiare del car sharing e dei posti riservati su strada;

Le auto sono connesse e disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Le prime due vetture che entrano nel programma sono Peugeot e208 parcheggiate davanti alla stazione ferroviaria di Nice Ville ed a quella di Riquier: posizioni privilegiate per viaggiatori e turisti.

Concedendo spazi riservati su strada ai soli veicoli elettrici, la città di Nizza si impegna a ridurre il più possibile l'inquinamento atmosferico e acustico nel suo spazio urbano. La scelta di Getaround come operatore va in questa direzione.

Secondo lo studio nazionale di car sharing ADEME 2019, un'auto condivisa consente di lasciare nei garages privati almeno 5 singole auto.

Oltre alla partnership con la città di Nizza, Getaround conta, a Nizza, più di 65 auto connesse disponibili per il noleggio.

È quindi possibile prenotare a distanza un'auto condivisa e anche ritirarla si scende dal treno.

Inoltre, la Métropole Nice Côte d’Azur beneficia dal gennaio 2019 del servizio di car sharing di Renault Mobility, realizzato sempre con veicoli elettrici self-service: auto sono disponibili a Nizza, Saint-Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer, Villefranche-sur -Mer, Beaulieu-sur-Mer e Carros.

Sono 57 i veicoli Renault ZOE e Kangoo ZE messi a disposizione di residenti e turisti nelle 52 stazioni della Métropole, a prezzi molto vantaggiosi.

La tecnologia Getaround Connect, consente di prenotare le auto attraverso il proprio smartphone e di attivarle e disattivarle sempre utilizzando il proprio in qualsiasi momento, il servizio non ha limiti temporali, l’auto può restare nella disponibilità per 1 ora, un giorno o una settimana ed offre un'alternativa completa e flessibile alla proprietà individuale dell'auto.