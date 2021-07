Il Jimmy’z Monte-Carlo presenta la sua programmazione per una stagione 2021 molto attesa

Dopo 16 mesi di chiusura, il club più iconico della Costa Azzura apre la stagione 2021 con una programmazione che vede riunite tutte le più grandi stelle del clubbing.

Una stagione 2021 ricca di eventi per le vostre incantevoli Notti monegasche Una cornice d’eccezione adagiata sul mare, un’atmosfera surriscaldata, un programma eclettico estremamente allettante… Una stagione dopo l’altra il Jimmy’z Monte-Carlo perpetua la sua leggenda. Da oltre 40 anni, questo celeberrimo club non manca certo di argomenti per sedurvi.

Le più grandi personalità dell’electro si sono avvicendate alle sue piastre, come per esempio Robin Schulz, Michael Calfan, Lost Frequencies, Martin Solveig, Bob Sinclar, Mark Ronson, FatBoy Slim, Big Ali, Benny Benassi… Nel 2021, la ricetta del Jimmy’z Monte-Carlo si arricchisce rispondendo alle attese della clientela tanto locale quanto internazionale. Quest’incredibile tour de force comincia il 22 luglio, data a partire della quale il Jimmy’z Monte-Carlo sarà puntualmente aperto ogni giovedì, venerdì e sabato, sino a fine agosto, per poi continuare il venerdì e il sabato sino a fine settembre

Nel programma di questa nuova stagione: Go Deep Tutti i giovedì del mese di agosto, Go Deep proporrà un appuntamento settimanale monegasco di house music, con una linea musicale di prima scelta e una programmazione di artisti di fama e di futuri talenti. Per lanciare la stagione dei « GO DEEP » il Jimmy’z Monte-Carlo vi dà appuntamento venerdì 30 luglio con il « re » dell’afro-house « Black Coffee ».



•Venerdì 30 luglio: BLACK COFFEE

•Giovedì 5 agosto: Da capo + MÒO & JO

•Giovedì 12 agosto: BLOND:ISH

•Giovedì 19 agosto: LAOLU

•Giovedì 26 agosto: ANGELOS Urban Jimmy’z L'Urban Jimmy'z è una sessione Hip Hop di Ollie, DJ residente. Ollie crea in pista un’atmosfera elegante grazie alle tendenze del momento e ai pezzi d’antologia…

•Venerdì 6 agosto: DJ Ollie

•Venerdì 10 settembre: DJ Ollie

•Venerdì 24 settembre: DJ Ollie Pop Heart Pop Heart rappresenta un appuntamento imperdibile ! Questo concept unico del suo genere è stato presentato per la prima volta nel 2019, con la partecipazione di DJ Nico de Andrea, una delle personalità più in vista del « French Touch »

In programma atmosfere Pop Art, con artisti e/o esposizione di opere originali. Questi vivacissimi concept vedranno inoltre la partecipazione di tutta una serie di artisti.

Un’esperienza decisamente da (ri)scoprire !

•Sabato 7 agosto: POP HEART - Nico de Andrea

•Sabato 20 agosto: POP HEART - KUNGS

•Sabato 28 agosto: POP HEART - Nico de Andrea

•Sabato 4 settembre: POP HEART - Nico de Andrea

•Sabato 24 settembre: POP HEART Yacht edition - Nico de Andrea

Per contemplare il cartellone delle serate «made in Jimmy'z Monte-Carlo », verranno invitati alcuni dei più grandi DJ della scena internazionale:

•Venerdì 30 luglio: Black Coffee

•Venerdì 13 agosto: Virgil Abloh

•Venerdì 20 agosto: Kungs

•Venerdì 27 agosto: Martin Solveig

Prenotazione obbligatoria Tel:+377 98 06 70 68 o +33 6 80 86 21 08 Email:jimmyz@sbm.mc Condizioni d’accesso Monte-Carlo Care :

• Per l’ingresso nello stabilimento sarà considerato valido soltanto il Pass sanitario in formato codice QR.

• Prenotazione obbligatoria.

• Per chi si trova a fare la fila all’ingresso si esige la mascherina, e il rispetto del distanziamento di 1 metro e 50. Per contro, la mascherina non è obbligatoria all’interno dello stabilimento.