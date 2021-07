Traghetti per la Sardegna per l'estate 2021

La Sardegna è una meta vicina, esclusiva ed è uno di quegli angoli del Mediterraneo che garantisce una vacanza estiva 2021 diversa con prezzi bassi e collegamenti tramite i traghetti di Grimaldi Lines, GNV, Moby e Tirrenia, le migliori compagnie di navigazione. I traghetti per la Sardegna partono dall’Italia continentale e arrivano ai principali porti dell'isola che sono:

Il Porto di Cagliari è lo scalo principale. Dispone di servizi di qualità, aree per il comfort dei passeggeri ed è ben servita da mezzi pubblici. I traghetti per Cagliari salpano da Napoli, Palermo e Civitavecchia e il tempo impiegato per la traversata è rispettivamente di 14, 12 e 13 ore.

Il Porto di Olbia è a ridosso della base nautica civica e dispone di Bar, Ristorante, servizi igienici e Pronto Soccorso. Le navi veloci che effettuano queste tratte provengono da Civitavecchia, Genova, Livorno e Piombino. In generale di giorno si impiegano dalle 5 alle 8 ore, mentre per chi viaggia di notte ci vogliono circa 10 o 12 ore tenendo conto anche dalle condizioni del tempo.

Il Porto di Golfo Aranci si trova nella parte settentrionale della Sardegna è poco distante da Olbia e molto vicino alle coste italiane. Partendo da Livorno la durata del viaggio, con l'aliscafo o il traghetto, è di 6 ore. Da Piombino si impiegano 5 ore e 45 minuti e da Savona il tempo di percorrenza è di 8 ore.

Porto Torres si trova a nord ovest della Sardegna. La stazione marittima offre centro di accoglienza passeggeri, Bar ristoranti e servizi adeguati per il comfort dei turisti. I traghetti, gli aliscafi e le navi veloci che arrivano e partono da Porto Torres sono collegati con il porto di Civitavecchia e Genova. La durata del viaggio partendo da quest'ultimo è di 11 ore mentre dal primo è di 7 ore e 15 minuti.

Le compagnie di navigazione

La Grimaldi Lines collega i porti di Cagliari, Olbia e Porto Torres a quelli di Livorno, Civitavecchia, Palermo e Napoli e viceversa. Il servizio è attivo tutto l'anno e i collegamenti sono sia diurni che notturni. Le navi sono moderne e confortevoli. Le sistemazioni a bordo sono di diverse tipologie e adatte anche ad ospitare persone disabili e animali domestici. Ai bambini è riservata un'area giochi mentre gli adulti possono stare a bordo piscina o fare shopping. Bar e Ristorante offrono un servizio eccellente. La compagnia imbarca veicoli e biciclette e nel periodo estivo ci sono offerte imperdibili per tutti i passeggeri.

La GNV, Grandi Navi Veloci, serve le tratte per Olbia e Porto Torres. I punti di imbarco sono Genova e Civitavecchia. Le partenze notturne sono infrasettimanali e solo il mercoledì il collegamento è diurno. A bordo si possono portare veicoli, moto e animali domestici. Le cabine e le poltrone sono dotate di ogni comfort per soddisfare i bisogni dei passeggeri. Per i bambini c'è la sala giochi e per i grandi ci sono diverse attrazioni oltre al Bar e al Ristorante gestiti da personale qualificato. Il costo dei biglietti per le tratte attive nel periodo estivo è molto competitivo e alle famiglie che viaggiano con i propri figli sono riservati sconti speciali.

I traghetti della compagnia di navigazione Moby raggiungono facilmente i porti di Olbia, Porto Torres e Cagliari. Le flotte partono da Genova, Livorno, Piombino e Civitavecchia. I collegamenti sono disponibili per tutto l'anno sia nelle ore diurne che notturne. Tariffe speciali e prezzi low cost sono applicate a chi viaggia con animali domestici e trasporta auto e moto. La traversata è piacevole grazie ai numerosi servizi e alle sistemazioni adatte per ogni tipologia di cliente. Solarium, Sala giochi, Bar, Ristorante sono solo alcune delle attività che i passeggeri possono trovare a bordo per divertirsi e rilassarsi.

La compagnia di navigazione italiana Tirrenia trasporta per tutto l'anno milioni di turisti in Sardegna. Serve le tratte per Olbia, Cagliari e Arbatax. I porti italiani dai quali ci si imbarca sono Genova, Civitavecchia, Napoli e Palermo. Molto gettonata è la tratta dei traghetti da Napoli a Cagliari. L'atmosfera sulle navi è accogliente e il servizio reception è attivo 24 ore su 24. A bordo ci sono box per auto, moto e animali domestici oltre alla Caffetteria, al Ristorante, la zona shopping, il cinema e aree riservate ai bambini. Le sistemazioni sono confortevoli e adatte anche per le persone disabili.