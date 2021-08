Il 15 agosto alla Trattoria 'Del Ponte', un'irrefrenabile voglia di... pranzo della domenica, a menù fisso e anche a base di funghi porcini e lumache

Non vi capita ogni tanto di desiderare rivivere quei bei pranzi domenicali seduti a tavola con tutta la famiglia o con gli amici come si faceva una volta? Oggi purtroppo siamo fin troppo indaffarati per trovare anche solo il tempo per sedersi a tavola la domenica. Ci vuole solo la giusta scusa e tutto è possibile! La Trattoria “Del Ponte” di Verezzo è la scusa che stavate aspettando.

Domenica 15 agosto, lo Chef Giuliano Filippi vi propone un piccolo percorso alla scoperta dei sapori della cucina della tradizione ligure. Un’occasione per gustare un pranzo completo anche con funghi porcini e lumache ad un prezzo convenzionato e godersi una domenica in famiglia, in coppia o con amici in una zona collinare, immersa nel verde e con un ampio dehors esterno affacciato sul torrente.

Il menù sarà a sorpresa e prevederà una riga di antipasti, 2 primi, 2 secondi, dolce della casa, acqua e vino a soli 35 euro.

Il locale si trova a Verezzo di Sanremo in strada Sant’Antonio n.5 (Si sale da via Duca degli Abruzzi, si prosegue lungo la strada per Verezzo e poco prima di arrivare nella frazione, a 4 km dall'Aurelia, sulla destra si vedono il ponte e la trattoria).

Alla sera per cena menù alla carta.

È gradita la prenotazione ai numeri 0184 559513 / 349.8200018.

Per ulteriori informazioni si consiglia di visitare il Sito o la pagina Facebook.