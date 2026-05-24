Cannes rende omaggio a Brigitte Bardot: una spiaggia porta il nome dell’icona del cinema

Cannes rafforza il suo legame con la storia del grande cinema mondiale e rende omaggio a una delle sue figure più emblematiche.

La città ha ufficialmente intitolato una delle sue spiagge più celebri a Brigitte Bardot, icona del cinema francese e internazionale, scomparsa il 28 dicembre 2025.



L’inaugurazione della nuova Plage Brigitte Bardot, avvenuta lunedì 18 maggio, rappresenta un tributo significativo a un’artista il cui percorso è profondamente intrecciato con la Croisette e con il Festival di Cannes.

Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco David Lisnard, la presidente del Festival Iris Knobloch, il direttore generale Thierry Frémaux e Bernard d’Ormale, presidente della Fondazione Bardot.





Un simbolo senza tempo tra cinema e libertà

Figura centrale del cinema del Novecento, Brigitte Bardot ha incarnato un modello di emancipazione femminile, distinguendosi per indipendenza, carisma e scelte controcorrente.

Proprio sulle spiagge di Cannes, durante il Festival del 1955, la sua apparizione conquistò pubblico e fotografi, segnando l’inizio di un’ascesa fulminante che l’avrebbe consacrata a livello internazionale.



Dedicare a lei la storica spiaggia pubblica Macé, tra le più frequentate della città e sede delle proiezioni all’aperto del celebre “Cinéma de la Plage”, significa riconoscere il suo impatto duraturo sulla cultura cinematografica.



Come sottolineato dal sindaco Lisnard, Bardot “incarnava la libertà: quella della donna, del suo corpo, delle sue scelte e della sua carriera”. Un’eredità che va ben oltre lo schermo.





Un omaggio che guarda anche all’impegno civile

Non solo cinema. La nuova spiaggia riflette anche l’impegno che Bardot ha portato avanti per tutta la vita nella difesa degli animali. In questa direzione, è stato deciso che l’arenile sarà accessibile ai cani nei mesi non estivi, dal 1° novembre al 1° maggio, in linea con i valori promossi dalla sua fondazione.



Le celebrazioni si sono concluse con un evento simbolico: la proiezione gratuita del film “Viva Maria!” (1965), diretto da Louis Malle, nell’ambito del tradizionale appuntamento del Festival.



Un’eredità destinata a restare

L’omaggio della città non si ferma qui. È infatti prevista per la seconda metà del 2026 la realizzazione di una grande fresca monumentale dedicata all’attrice, che sorgerà su un edificio in avenue du Docteur Raymond Picaud.



Con questa iniziativa, Cannes conferma la volontà di valorizzare le personalità che ne hanno costruito il prestigio internazionale, trasmettendo alle nuove generazioni un messaggio fatto di libertà, talento e impegno civile.



