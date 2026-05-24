Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato a queste giornate dedicate all'ecologia e all'ambiente nel corso delle quali si raccolgono i rifiuti sia per terra che per mare, questa simpatica vignetta.
Con la speranza di essere ancora in tempo per avere un mondo un po' più pulito.
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Altre notizie | 24 maggio 2026, 10:00
Quando una vignetta vale come mille editoriali
Non ci resta che sperare...
Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato a queste giornate dedicate all'ecologia e all'ambiente nel corso delle quali si raccolgono i rifiuti sia per terra che per mare, questa simpatica vignetta.
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