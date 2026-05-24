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Altre notizie | 24 maggio 2026, 10:00

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Non ci resta che sperare...

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato a queste giornate dedicate all'ecologia e all'ambiente nel corso delle quali si raccolgono i rifiuti sia per terra che per mare, questa simpatica vignetta.

Con la speranza di essere ancora in tempo per avere un mondo un po' più pulito.

Beppe Tassone

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