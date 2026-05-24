Quando una vignetta vale come mille editoriali

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato a queste giornate dedicate all'ecologia e all'ambiente nel corso delle quali si raccolgono i rifiuti sia per terra che per mare, questa simpatica vignetta.



Con la speranza di essere ancora in tempo per avere un mondo un po' più pulito.