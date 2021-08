Nizza, i momenti più toccanti delle cerimonie della Liberazione (Foto)

Nizza ha celebrato oggi il settantasettesimo anniversario della propria Liberazione: un momento non formale per un città che non ha dimenticato e che rispetta e rielabora le proprie tradizioni.

Una serie di momenti, alcuni anche toccanti, fotografati dalla “nostra” Patrizia Gallo che firma la rassegna fotografica all’insegna del “non dimenticare”.

Le cerimonie hanno toccato diversi punti cittadini: dalle lapidi dei caduti nelle ore della Liberazione alla cerimonia ufficiale al Monument aux Morts. Presente anche una delegazione dell'ANPI della Costa Azzurra.

Per ognuno di questi momenti le fotografie di Patrizia Gallo aiutano ad aggiungere un tassello alla memoria.

Questa sera alle 22 la giornata della Liberazione si concluderà con i fuochi d’artificio sul Quai des Etats Unis.