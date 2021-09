Ligue 1: finisce con un pareggio il derby della Costa Azzurra, Nizza e Monaco non si fanno del male

Finisce in pareggio il derby della Costa Azzurra: 2 a 2 tra Nizza e Monaco con i padroni di casa che sbagliano un rigore a pochi minuti dal fischio finale. In ogni caso in questo inizio di torneo è importante “muovere” la classifica e le due squadre lo hanno fatto, tra l’altro aggiudicandosi un tempo ciascuno.

Nessuna sorpresa nella capitale: il Paris Saint Germain, in pieno recupero, coglie la sesta vittoria consecutiva battendo il Lione.

Risultati clamorosi vengono dalle ex grandi che in questo inizio torneo registrano quasi essenzialmente risultati negativi.

I campioni di Francia del Lille vanno a perdere a Lens e il Rennes alza bandiera bianca a Marsiglia contro l’Olimpique ora solo al secondo posto in classifica.

Così Monaco, Lille e Rennes si trovano appaiati con Bordeaux e Troyes a due punti dal fondo classifica dove troviamo il Metz e l’altra ex grande, il Saint Etienne.

Perde ed in malo modo, anche l’Angers (che dà l’addio al secondo posto in classica) con una pesante (nel risultato) sconfitta interna con il Nantes.

Importanti vittorie “scacciacrisi” per lo Strasburgo che s’impone sul Metz e per il Bordeaux che va a vincere in casa del Saint Etienne.

Pareggi, invece, negli altri tre incontri: Troyes – Montpellier, Reims – Lorient e Clermont – Brest.

Giusto il tempo di rifiatare e mercoledì 22 settembre si disputerà il primo turno infrasettimanale della stagione che coincide con la settima giornata .

Non sono in programma sfide al “calor bianco” se si fa eccezione per un interessante Marsiglia – Angers che promette scintille.