Bagno Camilla, dove tradizione e innovazione superano i confini Nazionali

Da Montecarlo a Forte dei Marmi. Alla luce della nuova ordinanza che permette agli stabilimenti balneari fortemarmini di restare aperti sino al 7 novembre, il bagno Camilla, che per tutta l’estate ha accolto numerosi turisti monegaschi, allieta i clienti anche a fine stagione.

E lo farà finché il meteo e le temperature lo permetteranno con pranzi e aperitivi vista mare. Noto per il suo design semplice e accattivante, l’accoglienza e la professionalità del suo staff, e l’eccellente servizio di ristorazione, lo stabilimento balneare ha lanciato una novità: l’aperitivo 2.0 dal giovedì alla domenica. Clienti e turisti potranno deliziare il palato con tapas di mazzancolle; calamaretti fritti; ostriche; fegatini; pan brioches; bomboloncini in salsa tartara; focaccine alle arselle; tonno mex e fritto misto, abbinate al drink scelto, che spazia dai classici “Negroni” e “Americani” ai più delicati “Mimosa” o “Bellini”.

Una novità per il bagno Camilla che offre un eccellente servizio di ristorazione già molto apprezzato dai clienti di Montecarlo, grazie alla collaborazione con il ristorante “Giglio al Forte”, dove l’assoluta freschezza delle materie prime si mescola alla creatività degli chef rileggendo la tradizionale cucina versiliese in chiave pop. E anche se la stagione estiva è volta al termine, lo stabilimento non si ferma e accoglie chiunque voglia godersi a pieno le belle giornate autunnali fino agli ultimi sprazzi di sole.

Questa stagione balneare ha rappresentato un vero e proprio periodo di rinascita per lo staff dello stabilimento, che, tra i clienti che ha accolto con la solita cortesia ed eleganza che lo contraddistingue, annovera anche il potente e famoso Wedding Planner Enzo Miccio, l'ex calciatore Andrea Pirlo, il dottor Ivan Lurgo, e, come già anticipato, tanti turisti provenienti dal Principato di Monaco con destinazione Bagno Camilla dai patron Camilla Camilli e Luca Ferrari.

Adesso che i mesi più caldi, lentamente, stanno lasciando il posto all’autunno, i proprietari dello stabilimento approfitteranno dell’inverno per apportare ulteriori migliorie alla struttura,conosciuta per il caratteristico design minimal ben combinato con quello tradizionale versiliese.

Il bagno Camilla ha già aperto le prenotazioni per la prossima stagione, durante la quale non mancheranno il sorriso e l’attenzione al cliente, la cura nei minimi dettagli, il servizio sempre impeccabile che, come sempre, viene incontro alle esigenze individuali, e le eccellenti proposte di ristorazione. In attesa invita tutti ogni giorno a pranzo e dal giovedì alla domenica all'aperitivo per godersi il golden hour di Forte dei marmi.