Ligue 1: vittorie esterne per Nizza e Monaco che scalano la classifica, ma il Paris Saint Germain non molla

Si sorride in Costa Azzurra, vincono entrambe le formazioni e compiono un bel passo in avanti in classifica.

Il Nizza s’impone in casa del Saint Etienne con tre reti di scarto e altrettanti goal segna il Monaco che esce vittorioso dal terreno di gioco del Clermont.

Non si sorride, invece, a Marsiglia: l'Olimpique perde, per la prima volta, proprio contro il Lens, una delle rivali per la corsa verso le Coppe e viene sorpassato in classifica dalla squadra del Passo di Calais.

La quarta formazione del Mediterraneo, il Montpellier, è uscito sconfitto dal Parco dei Principi ad opera del Paris Saint Germain, ancora a punteggio pieno dopo 8 giornate.

Buone notizie per i campioni di Francia del Lille che riescono ad imporsi a Strasburgo, mentre il Lione non va oltre il pareggio col Lorient.

In coda alla classifica il Metz va a vincere in casa del Brest e raggiunge al terz’ultimo posto il Troyes costretto al pareggio interno dall’Angers.

A metà classifica il Reims s’impone sul Nantes.

In settimana tornano le coppe europee con il secondo turno della fase a gironi.

In Champions sono in programma:

Martedì 28 settembre: Paris Saint Germain – Manchester City, girone A

Mercoledì 29 settembre: Salzsburg – Lille, girone G

In Europa League

Giovedì 30 settembre: Lione - Brondby – girone A

Giovedì 30 settembre: Marsiglia - Galatasaray – girone E

Giovedì 30 settembre: Real Sociedad – Monaco, girone B

In Conference League

Giovedì 30 settembre: Vitesse - Rennes– Girone G

Il campionato di Ligue 1 tornerà, con la nona giornata, venerdì 1° ottobre quando si disputerà Lens – Reims.

Sabato 2 ottobre il Nizza tornerà, dopo due trasferte, all’Allianz Riviera per cercare i tre punti contro il Brest. Nella stessa giornata il Montpellier se la vedrà con lo Strasburgo.