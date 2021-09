Zucca in piazza, a Piozzo (Cuneo) nel weekend i produttori locali con le zucche e prodotti tipici

Dopo lo stop dello scorso anno, anche per il 2021 la Fiera Regionale della Zucca di Piozzo lascia spazio a “Zucca in piazza”, uno spin-off di una delle manifestazioni autunnali più apprezzate del nord Italia.

Sabato 2 e domenica 3 ottobre, nel centro storico del paese, i produttori locali di zucche allestiranno banchi con propri prodotti d’élite, dalle zucche al vino, dal mais alle nocciole ma anche agri-burger. Saranno poi presenti gli intagliatori di zucche, uno degli appuntamenti storici per Piozzo insieme ad altri stand selezionati con prodotti esclusivamente attinenti alla zucca.

Non mancherà la Pro Loco con le sue zucche esposte su carri d’epoca e la mostra tecnico-scientifica con oltre 550 varietà provenienti da tutto il Mondo ma coltivate tutte a Piozzo e curate da esperti del settore.

“Nonostante la riduzione della manifestazione, – spiegano dalla Pro Loco – l’entusiasmo non manca e siamo pronti ad accogliere chi vorrà venire a Piozzo il prossimo weekend. Saranno presenti molti meno stand rispetto al solito ma rigorosamente selezionati e attinenti con la regina di Piozzo, la zucca”.

Per l’ingresso alla manifestazione sarà obbligatorio l’uso della mascherina ed essere in regola con le disposizioni in materia di green pass al momento dell’accesso salvo diverse disposizioni che verranno emanate. Si ricorda l’importanza del mantenimento del distanziamento sociale e della frequente igienizzazione.

Altre informazioni su Facebook @fierazucca su Instagram @fieradellazucca e sul sito

ufficiale www.prolocopiozzo.it