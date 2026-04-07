Biot torna nel Medioevo: tre giorni tra cavalieri, spettacoli e il più grande videomapping storico al mondo

Tra storia e spettacolo, Biot si prepara a fare un salto indietro nel tempo. Dal 10 al 12 aprile 2026 la cittadina delle Alpi Marittime ospiterà la decima edizione di “Biot et les Templiers”, la grande rievocazione medievale che negli ultimi anni si è affermata come uno degli eventi più imponenti del genere in Europa.



Con oltre 100 mila visitatori a edizione, la manifestazione si è guadagnata dal 2023 il primato di prima festa medievale europea e, per un intero fine settimana, si impone anche come il principale evento della Costa Azzurra, superando appuntamenti storici come il Carnevale di Nizza e la Festa del Limone di Mentone.



Per tre giorni, il borgo si trasformerà in una vera e propria città medievale, offrendo al pubblico un’immersione totale nella storia dei Templari.

Le strade e le piazze si animeranno con accampamenti fedelmente ricostruiti, tornei cavallereschi con partecipanti da tutta Europa, spettacoli equestri, un villaggio di artigiani, cortei in costume e suggestive sfilate illuminate dalle torce, accompagnate dalle musiche dei trovatori.



L’edizione 2026, dedicata al tema “La donna e il Tempio”, promette un programma ancora più ricco, con oltre 150 ore di spettacoli e la partecipazione di 30 compagnie internazionali e più di 500 figuranti.



Tra i momenti più attesi spicca il gigantesco videomapping storico, considerato il più grande al mondo nel suo genere. Un’opera monumentale che, attraverso 27 mila metri quadrati di immagini tridimensionali animate, trasforma le facciate del centro storico in una spettacolare narrazione visiva dedicata al Medioevo e all’eredità dei Cavalieri Templari.



Firmato dall’artista luminografo Gaspare Di Caro in collaborazione con la società italiana Proietta, il progetto unisce tecnologie avanzate e ricerca artistica per valorizzare l’architettura del borgo e raccontarne la storia in modo coinvolgente e accessibile.



Con questa edizione speciale, Biot punta a consolidare il proprio ruolo nel panorama degli eventi culturali europei, coniugando valorizzazione del patrimonio e forte richiamo turistico in un format capace di attirare pubblico da tutto il continente.



