Dîner-Opéra all’Hôtel West End di Nizza: serata straordinaria il 10 aprile 2026 con quattro voci liriche protagoniste

A fronte di un entusiasmo senza precedenti e di una stagione interamente sold out, l’Hôtel West End annuncia una data aggiuntiva dei suoi Dîner-Opéra, in programma venerdì 10 aprile 2026. Il pubblico sarà invitato a vivere un’esperienza unica che unisce alta gastronomia e performance lirica in un contesto esclusivo.

Il format, ideato nel 2019 da Laurie Jauffret, soprano diplomata al Conservatorio Nazionale di Nizza, rappresenta un concetto originale sulla Costa Azzurra. Ispirato al modello dei “singing waiters”, si basa su un’idea semplice ma coinvolgente: i cantanti si integrano tra il personale di sala e, nel corso del servizio, sorprendono gli ospiti interpretando arie liriche tra una portata e l’altra. Questa messa in scena crea un forte senso di prossimità e stupore tra i commensali.

La serata si configura come molto più di una cena: un vero e proprio spettacolo dal vivo, capace di fondere arte e convivialità in un’unica esperienza immersiva.

Per questa data straordinaria, il ristorante Le Siècle ospiterà per la prima volta quattro artisti lirici insieme, una formazione inedita pensata in risposta all’ampia richiesta del pubblico. Sul palco si esibiranno il tenore Gilles San Juan, il controtenore Jérémy Bertini e il baritono Mickael Gedj, accompagnati dal soprano Vanessa Fouillet, che si unirà a loro per la prima volta. L’incontro tra timbri diversi e complementari promette un equilibrio armonico di grande impatto.

Jérémy Bertini

Gilles San Juan

Mickael Gedj

Vanessa Fouillet

Il programma musicale, costruito come un viaggio tra repertorio classico e opera barocca, contribuisce a rendere la serata un’esperienza artistica completa e originale.

Fondato nel 1842, l’Hôtel West End è il primo hotel costruito sulla Promenade des Anglais e rappresenta un simbolo dell’architettura Belle Époque a Nizza. La struttura dispone di 121 camere, molte delle quali con vista sulla Baia degli Angeli, e conserva elementi storici accostati a dettagli contemporanei.

Il ristorante Le Siècle propone una cucina mediterranea tradizionale e piatti flambé che offrono un vero e proprio spettacolo culinario. Lo spazio si estende su una terrazza affacciata sul mare, ideale per vivere appieno l’atmosfera della Costa Azzurra.

Accanto all’offerta gastronomica, l’hotel propone anche il Horse Guard Bar, caratterizzato da un ambiente elegante e raccolto durante l’inverno, mentre nella stagione estiva la terrazza del Siècle diventa un punto privilegiato per l’aperitivo, accompagnato da concerti dal vivo.