Ligue 1: il Rennes come Davide contro Golia: prima sconfitta per il Paris Saint Germain. Vincono ancora Nizza e Monaco

Clamoroso al Roazhon Park: il Rennes infligge la prima sconfitta del campionato al Paris Saint Germain e costringe gli “dei” a scendere dall’Olimpo ed a fare due passi sulla terra.

Una vittoria meritata da ascrivere ad una caduta di concentrazione da parte dei parigini dopo la vittoria sul Manchester City in Champions ed anche ad un’ottima prestazione del Rennes che fra i pali schiera il cuneese Gomis.

In ogni caso in campo erano scesi in contemporanea Donnarumma, Verratti, Di Maria, Messi, Neymar e Mbappe: una bella soddisfazione per il Rennes!

Continua l’ascesa del Nizza, che ha avuto ragione del Brest e del Lens che conquista i tre punti a spese del Reims.

Vince pure il Monaco che, battendo nettamente il Bordeaux, compie un altro importante balzo in avanti in classifica.

Dopo l’inizio difficile, pure il Nantes sembra aver trovato la giusta marcia, la conferma viene dai tre punti conquistati contro il Troyes sempre più in difficoltà, così come torna alla vittoria l’Angers che ha avuto ragione del Metz e riassapora i tre punti che gli sfuggivano da fine agosto.

Pareggi, invece, nelle gare Montpellier - Strasburgo, Saint Etienne - Lione e Lorient - Clermont.

Il Marsiglia, nel giorno della morte del suo storico presidente Bernard Tapie che tra il 1986 e 1994 “firmò” il periodo dorato dell’Olimpique, cede le armi piuttosto pesantemente a Lille.

Il campionato va in letargo per una settimana, spazio alle qualificazioni per i mondiali e, per quanto riguarda Francia, Italia, Spagna e Belgio alle fasi finali dell’UEFA Nations League.

Giovedì 7 ottobre la Francia disputerà la semifinale con il Belgio allo Juventus Stadium di Torino, mentre il giorno prima toccherà a Italia e Spagna. La finalissima è in programma domenica 10 ottobre a Milano.