Benedetta Brachetti Peretti e la sua nuova collezione di opere in vetro di Murano intitolata 'MCCLXV' in mostra a Monaco

Nell'ambito della XXI Settimana della lingua italiana nel mondo, celebrata in tutto il mondo dal 18 al 23 ottobre 2021 sul tema "Dante, l'italiano", ad aprire le varie iniziative previste sotto l'egida dell'Ambasciata italiana a Monaco, spicca l'esposizione dell'artista Benedetta Brachetti Peretti che, per l'occasione, presenta presso i saloni del CREM la sua nuova collezione di opere in vetro di Murano intitolata 'MCCLXV', ossia l'anno di nascita del Sommo Poeta scritto in caratteri romani.

La mostra contempla circa 25 pezzi, tra vasi, oggetti d'arredamento e scatole in cristallo, tutti eleganti pezzi unici realizzati ispirandosi all'universo dantesco, ma anche alla natura, alla storia millenaria dell'Egitto antico, al mare ed alla luce che avvolge le stelle del firmamento. L'artista, infatti, suggestionata dalla forte attualità della 'Divina Commedia' , ritenuta una delle più grandi opere della letteratura di tutti i tempi, ha scelto di evocarne emozioni e suggestioni creando per la prima volta una preziosa sfera in cristallo nella quale è racchiuso l'Empireo ed i suoi 'noni cieli'. Sulla superficie di questo globo mistico e misterioso, la cui trasparenza invita alla contemplazione dell'armonia cosmica che ci circonda, Benedetta ha poi deciso incidere una delle frasi dantesche più celebri "l'amor che move il sole e l'altre stelle", rendendo questa opera un autentico capolavoro. Gli altri oggetti realizzati per l'esposizione di Monaco sono altrettanto belli, anzi: declinando forme e colori diversi, sono tutti l'espressione del talento e la creatività dell'artista che nei saloni del CREM hanno trovato l'atmosfera più idonea per esaltarne le trasparenze, la manifattura, le forme e i colori che li caratterizzano.

XXI Settimana della lingua italiana nel mondo

Principato di Monaco, esposizione d'arte 'MCCLXV'

18 - 20 ottobre 2021 (10h00 - 21h00)

CREM (Aperto al pubblico)