Festival des Etoilés Monte-Carlo 2025 ha celebrato i suoi 5 anni in una miriade di stelle (Foto)

Questa serata eccezionale, organizzata per celebrare l’anniversario, si è svolta sotto la volta stellata della Salle des Etoiles dello Sporting Monte-Carlo, alla presenza di S.A.S. il Principe Alberto II, accompagnato dal Signor e dalla Signora Louis Ducruet, da Mademoiselle Pauline Ducruet e da Mademoiselle Camille Gottlieb. Tutti gli chef stellati del Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer si sono uniti all’unisono per deliziare oltre 250 ospiti privilegiati. Alain Ducasse e Emmanuel Pilon, Yannick Alléno, Marcel Ravin e Domenico d’Antonio, Dominique Lory sono stati raggiunti quest’anno da Cedric Grolet. Una serata 100% SBM che ha unito la grande arte dell’alta gastronomia stellata alla magia dello spettacolo.

Il Festival des Etoilés Monte-Carlo, un evento ormai imprescindibile del calendario monegasco

L’evento è ormai solidamente radicato nel calendario: da cinque anni il Festival des Etoilés Monte-Carlo celebra l’alta gastronomia e il savoir-faire degli Chef della Monte-Carlo Société des Bains de Mer, che hanno contribuito a fare del Resort una destinazione gastronomica di riferimento in Europa. Dopo una serie di cene a quattro mani organizzate durante tutto l’anno nei ristoranti stellati del Resort, il festival si è concluso, secondo tradizione, con una grande serata di gala che ha riunito tutti gli chef stellati del Gruppo, accompagnati dalle loro brigate.

L’edizione di quest’anno si è aperta il 10 aprile al Grill, con Dominique Lory che ha accolto Pierre Gagnaire. Il 20 giugno, Alain Ducasse ed Emmanuel Pilon hanno ricevuto Albert Adrià al Louis XV-Alain Ducasse***. Il 13 luglio, Yannick Alléno era al fianco di Davide Oldani al Pavyllon Monte-Carlo*. Il 18 luglio, Marcel Ravin e Anne-Sophie Pic hanno proposto la loro cena a quattro mani al Blue Bay Marcel Ravin**. Questa edizione dell’anniversario, segnata dall’arrivo di 3 nuove stelle, si è arricchita anche di una cena a L’Abysse Monte-Carlo** il 27 aprile, con lo chef Hirotaka Wada invitato da Yannick Alléno, seguita da una cena presso Elsa* il 23 settembre, con lo chef Florent Pietravalle, invitato da Marcel Ravin e Domenico d’Antonio.

Il Resort più stellato al mondo ha quindi chiuso il suo festival 2025 forte delle sue dieci stelle Michelin, nella Salle des Etoiles dello Sporting Monte-Carlo. Questo scrigno mitico, che ospita da cinquant’anni gli eventi più prestigiosi del Principato e le più grandi star, era la cornice ideale per questo Gala. Dopo l’apertura della serata da parte di Stéphane Valeri, Presidente-Delegato della Monte-Carlo Société des Bains de Mer, la serata è stata scandita da Sophie Menut-Yovanovitch, direttrice della rivista gastronomica Cuisine & Vins de France e conduttrice del programma televisivo “Ça roule en cuisine”, già presente lo scorso anno, e da Jennifer Galap, cronista di TV Nova 19, conduttrice per Radio Tropiques e presentatrice per il gruppo France Télévisions.

Una cena a dieci stelle, tra musica e danza

Accolti dalle hostess in abito tradizionale firmato Vittorio Piccininni e dal corpo di ballo Balleto Dance, gli ospiti hanno raggiunto la Salle des Etoiles per una cena d’alta gastronomia articolata in sette portate:

Hors d’œuvre – Blue Bay Marcel Ravin**

Blanc manger al cocco, tapioca, patata dolce, ribes “Péyi”

Pinard Brothers – Sancerre Bianco (La Moussière)

Antipasto freddo – Le Grill*

Orata reale marinata e grigliata, bottarga e mela cotogna, gelée delicata

Pinard Brothers – Sancerre Bianco (La Moussière)

Antipasto caldo – L’Abysse Monte-Carlo**

Royale principesca, capesante al tartufo bianco

Sake o Bourgogne Bianco

Pesce – Elsa*

Pesce del Mediterraneo, cime di rapa, piccolo farro alle alghe, salsa XO

Bourgogne Bianco

Piatto vegetariano – Louis XV Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo***

Porcino, castagna, cera d’api

Azienda Massolino – Barolo

Carne – Pavyllon Monte-Carlo, un restaurant de Yannick Alléno à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo*

Pollarda al burro di aragosta, uovo strapazzato iodato, jus al vin jaune

Grand Cru di Bordeaux

Dolce – Cedric Grolet Monte-Carlo

Saint Honoré XXL

Château Sigalas Rabaud 2011

Premier Grand Cru Classé of Sauternes

Cioccolatini – Marcel Ravin, Yannick Alléno e Alain Ducasse

Da un enorme Pass Live posto davanti al palcoscenico, gli chef hanno completato i loro piatti in diretta, insieme alle loro brigate. La concentrazione era massima, così come l’amicizia, con gli altri chef pronti a prestare mano forte. Una volta pronti, i piatti sono stati serviti con maestria dalla brigata dello Sporting, che si è mossa come un vero balletto nella Salle des Etoiles. Questa splendida sala è sata trasformata per l'occasione in uno spazio immersivo nell'universo degli Chef.

La bellezza e lo stupore hanno accompagnato la serata anche sul palco, con il magnifico coro dei bambini dell’International School of Monaco, la danzatrice Desislava Kancheva e il duo di danza composto da Marc Emmanuel Zanoli e Claire Teyssière, prima della presentazione del Saint-Honoré XXL di Cedric Grolet. Dopo la cena, la serata è proseguita con le danze al ritmo travolgente del gruppo Divas on the Floor.

“Questa serata è speciale, perché celebra il quinto anniversario di questo evento 100% SBM, che mette in risalto una delle nostre più grandi eccellenze, quella che forse incarna maggiormente le nozioni di piacere, convivialità e condivisione: la gastronomia. Dalla sua creazione nel 2021, il nostro Festival des Etoilés ha percorso una strada splendida e ha accompagnato la nostra ascesa verso un cielo ancora più stellato. Da sette, quest’anno siamo passati a dieci stelle, con nuovi chef che si sono uniti a noi e nuovi ristoranti aperti, rendendo la Monte-Carlo Société des Bains de Mer il Resort più stellato al Mondo,” ha dichiarato Stéphane Valeri all’apertura della serata.

L’appuntamento è già fissato per il 2026, per la 6ª edizione del Festival des Etoilés Monte-Carlo, ©Monte-Carlo Société des Bains de Mer.

