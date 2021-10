Novanta tour operator di 10 Paesi del bacino del Mediterraneo oggi e domani a Nizza

La Città di Nizza ospita oggi, venerdì 22 ottobre e domani, sabato 23 ottobre, l'ottava edizione del Workshop France Méditerranée , un evento internazionale organizzato per promuovere il territorio francese come destinazione turistica.

Organizzato da Atout France, l'agenzia di sviluppo turistico francese nel mondo, in collaborazione con l'Ufficio del Turismo Metropolitano Nice Côte d'Azur e il Comitato Regionale del Turismo Côte d'Azur France, l’evento presenta le novità di tutte le destinazioni turistiche francesi .

Partecipano 90 tour operator di 10 Paesi del bacino del Mediterraneo.

In questo periodo di rilancio dell'attività turistica internazionale, l’evento, che si svolge per due giorni al Palais de la Méditerranée, sulla Promenade des Anglais, è l'occasione per sottolineare le grandi ambizioni di Nizza in termini di strategia turistica.



Il Workshop France Méditerranée rappresenta un salto di qualità nel settore alberghiero e l'avvento di un nuovo modello di attrattività basato sul turismo urbano che attrae sempre più visitatori alla ricerca di luoghi che uniscono patrimonio, cultura, spazi verdi tranquilli, mobilità dolce e modernità.