Sabato 30 e domenica 31 ottobre alla Salle Paul Gilardi il comune di Biot rende omaggio al più famoso dei maghi mostrando tutti i suoi film presso la sala Paolo Gilardi, ininterrottamente, dal sabato mattina alla domenica a tarda notte.

Una maratona semplicemente interrotta per andare a riposarsi un po' e per partecipare spettacoli in paese.



Domenica 31 ottobre dalle ore 16, passeggiata e spettacolo di fuoco animeranno la tradizionale caccia alle caramelle di Halloween.