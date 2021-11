Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. Château de La Napoule (Foto)

Danilo Radaelli ci accompagna alla scoperta di un luogo indimenticabile: il Château de La Napoule.

Il Castello ospita e conserva il patrimonio storico e culturale di Henry e Marie Clews, una coppia di artisti-mecenati americani. Dedicato alla promozione delle arti e allo scambio culturale internazionale, il Clews Centre for the Arts lavora per sostenere e ispirare i talenti e la creazione artistica di cui il mondo oggi ha tanto bisogno.

Costruito sul mare nel 1387 dai conti di Villeneuve, l'antico forte militare di La Napoule testimonia una storia turbolenta: invasioni, saccheggi, guerre e altre rivoluzioni. Mezza rovina, metà villa borghese, fu acquistato nel 1917 da Henry Clews, miliardario americano, pittore e scultore.

Con sua moglie Marie, hanno ricostruito l'edificio da resti autentici. Lo hanno trasformato con i suoi giardini in un luogo di sogni e immaginazione. La massima incisa sul frontone del portale "once upon a time" (c'era una volta), annuncia l'ingresso in un mondo fantastico.

Per sempre scritto sui muri, l'arte, l'umorismo e la fantasia dei suoi creatori. Henry si dedicò all'architettura del castello e alle sue opere artistiche che possono essere scoperte nel museo del castello. Sua moglie era l'architetto dei giardini del castello, che ha progettato con un talento che è ancora oggi riconosciuto.

Mandelieu-la-Napoule (in occitano Mandaluec la Napola) è un situato nel dipartimento delle Alpi Marittime della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Affacciato sul golfo della Napoule, è situato a sud-ovest di Cannes e a nord-est di Théoule-sur-Mer.