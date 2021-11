Valentino Rossi al Rally di Montecarlo?

La lunga storia di Valentino Rossi in MotoGP si è ufficialmente chiusa. Sembra incredibile visto che sotto molti aspetti, leggere questo articolo per conferma, le competizioni a due ruote più veloci del mondo sono state quasi un sinonimo del pilota marchigiano: la MotoGP è stata Valentino Rossi e Valentino Rossi è stata la MotoGP.

Gli anni però passano per tutti ed anche per ragioni familiari, il campione di Tavullia ha deciso di appendere il casco al chiodo e cominciare una nuova vita. Questo però non significa che la sua passione per i motori sia finita, tutt'altro, magari semplicemente sarà meno stressante e passerà dalle due alle quattro ruote.

Valentino Rossi a Le Mans e al Rally di Montecarlo

Che Valentino sia un appassionato di motori a 360 gradi, è cosa nota a tutti, tanto che qualche anno fa, nel 2004 per l'esattezza, è stato perfino vicino a diventare un pilota di Formula 1 per la Ferrari. Non se ne fece più niente ma ora potrebbe togliersi lo sfizio di partecipare alle competizioni più epiche del panorama mondiale dell'automobilismo. E dunque si cominciano a fare ipotesi a cominciare dalla possibilità che possa partecipare alla leggendaria 24 di Le Mans, al circuito di Indianapolis negli Stati Uniti e al suggestivo rally di Montecarlo .

Non sarebbe una prima volta per Valentino che già da anni corre con il suo amico Carlo Cassina il rally di Monza. Ovviamente Montecarlo ha tutto un altro appeal e gli organizzatori dell'evento sarebbero lietissimi di accogliere "il Dottore" tra i partecipanti della competizione.

Rossi al rally monegasco già nel 2022?

Dunque è lecito chiedere se il pluricampione mondiale possa già partecipare al Rally di Montecarlo sin dalla prossima edizione. Il tempo per prepararsi non è tantissimo visto che nel 2022 l'evento comincerà ad inizio anno, più esattamente il 17 gennaio per poi concludersi 5 giorni dopo.

Valentino Rossi: l'uomo dei Record

Valentino Rossi rimarrà per sempre nella storia del motociclismo. Non solo per il suo talento, il carisma, la simpatia ma anche per i "freddi numeri".

Vale ha vinto 9 mondiali in differenti categorie delle corse a due ruote, vincendone 115 e ottenendo 235 podi. Ha ottenuto 65 pole position, 96 giri veloci e l'incredibile cifra di 6357 punti iridati.

Nella categoria principale, la MotoGP, ha vinto le prime quattro edizioni consecutive dal 2002 al 2005 per poi tornare Campione del Mondo nel 2008 e 2009. Solo lo spagnolo Marc Marquez ha eguagliato le 6 vittorie e grazie al solo Rossi l'Italia è la seconda nazione per vittorie in MotoGP dietro soltanto alla Spagna.

Erede sportivo di Valentino Rossi? Impossibile, Vale rimarrà un pilota unico nel suo genere. Di certo il campione di Tavullia è molto lieto di vedere alcuni allievi della sua VR46 Riders Academy essere protagonisti in MotoGP.

Sono due in particolare i piloti ad essere piloti ufficiali, rispettivamente in Yamaha e Ducati: Pecco Bagnaia e Franco Morbidelli. Valentino ha già dichiarato che farà il tifo per entrambi nella MotoGP edizione 2022, la prima che incredibilmente non lo vedrà alla griglia di partenza.