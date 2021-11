Coccole, relax ed emozioni: due amiche ci raccontano un'esperienza esclusiva ad Imperia. Benvenuti ad Aiga la Spa di Giada

“Eravamo due amiche interessate a passare un bel pomeriggio insieme all’insegna del Relax, così abbiamo prenotato online direttamente da Google la nostra Esperienza per il pomeriggio seguente. Al check-in ci è stato richiesto il Green Pass e subito dopo siamo state accompagnate direttamente all’ingresso della Spa, dove ci è stata presentata la struttura. Internamente abbiamo potuto utilizzare i comodi armadietti per cambiarci e indossare l’accappatoio e le ciabattine in dotazione, avendo a disposizione anche un telo per la doccia.

L’intera Spa è stata ad uso esclusivo per tutta la durata del percorso.

Abbiamo scelto la Arenà Experience, che prevedeva un percorso dettagliato della durata di 60 minuti: una doccia per preparare il corpo a una prima sessione di Bagno Turco, un ambiente caldo- umido con una percentuale del 90-100% di vapore, accompagnato da variazioni di luce e aromi; a seguire una veloce doccia rinfrescante e un periodo di riposo sui lettini ergonomici dell’Area Relax, con una calda tisana.

Abbiamo proseguito il percorso con una sessione di Sauna finlandese, che raggiungeva una temperatura di 80-100 °C, concludendo la nostra ora di uso esclusivo con 10 minuti nella piscina idromassaggio, preceduti da una seconda sessione di Relax.

Incluso nella Experience avevamo una bottiglia da 0,375L. di Franciacorta, che abbiamo potuto sorseggiare distese sui lettini nella zona Idromassaggio e uno Spray sollievo corpo della linea Mediterranea.

Terminato il percorso abbiamo potuto fare una doccia nell’Area spogliatoio, usufruendo del comodo kit doccia in dotazione e del phon.

La cosa che ci è piaciuta di più è stata sicuramente la possibilità di godere dell’interna Spa in maniera esclusiva e privata, con una rilassante musica di sottofondo, in un ambiente pulito e dal Design accogliente. La prossima volta ci piacerebbe provare una delle altre due Experiece previste, Caligo o Exia, oppure ancora sperimentare il pacchetto che include l’Aperitivo o la Cena.”

Aiga, la Spa di Giada si trova a Imperia, in Strada Colla 123, a 5 minuti dal centro di Porto Maurizio. E’ possibile prenotare direttamente online tramite Google o al 0183 757788 e avrete la possibilità di scegliere il servizio su misura per Voi per coppie, amici o famiglia, a partire da 49€.