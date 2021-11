Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. Bellet, vigne d'autunno (Foto)

Le colline e le vigne di Bellet in autunno, fotografie di Patrizia Gallo e Danilo Radaelli

Approfittando del tempo bello e di un clima che lo consente nonostante l’approssimarsi dell’inverno, Patrizia Gallo e Danilo Radaelli ci accompagnabno alla scoperta delle colline di Bellet.

Fotografie inedite, senza le vigne che traboccano di uva, ma con il frutto del lavoro di un anno.