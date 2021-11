Mohamed Salah vince il 19° Golden Foot Award “E’ un premio speciale perché è stato vinto da tante leggende del calcio mondiale”

Dieci candidati e un solo vincitore. Il 19° Golden Foot Award è stato assegnato al giocatore del Liverpool FC Mohamed Salah: “Sono sempre molto contento quando vinco un premio. Il Golden Foot Award per me ha un significato particolare, perché è stato vinto da tante leggende del calcio mondiale. Per questo motivo lo considero un premio veramente speciale”.



La cerimonia di premiazione ha subito un cambiamento di programma, perché il vincitore non ha potuto ritirare personalmente il premio sul palcoscenico, in ragione delle nuove restrizioni sanitarie. E’ arrivato nel Principato di Monaco nel pomeriggio per testimoniare la sua presenza ed è immediatamente ripartito per Liverpool, lasciando alla moglie il compito di salire sul palcoscenico durante il Champion’s Gala per ritirare il Golden Foot Award 2021. Il Golden Foot Award è l’unico premio che si può vincere una sola volta in carriera e che apre le porte per il solo luogo al mondo, dove i più grandi calciatori di sempre lasciano le proprie impronte per l’eternità: la celebre Champions Promenade nel Principato di Monaco.

Le votazioni si sono svolte sul sito ufficiale www.goldenfoot.com e sono terminate il 31 ottobre.

I 10 fuoriclasse in attività, selezionati per questa edizione e che hanno compiuto 28 anni di età, sono stati: Lionel Messi, Robert Lewandowski, Giorgio Chiellini, Neymar Jr., Mohamed Salah, Sergio Ramos, Sergio Aguero, Gerard Piqué, Karim Benzema, Romelu Lukaku. Quest’anno, il Golden Foot Legend Award è stato assegnato a Daniel Alves, Paolo Maldini,, Günther Netzer, Gabriele Oriali e alla fuoriclasse britannica di calcio femminile Kelly Smith, mentre il premio Golden Foot Prestige, istituito nel 2020, ha celebrato Gabriele Gravina, Presidente della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), distintosi per i risultati conseguiti in carriera.

Presente al Champion’s Gala Louis Ducruet, figlio della Principessa Stephanie di Monaco, in rappresentanza di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco. La Champions Promenade nel Principato di Monaco vanta le impronte di oltre 100 fuoriclasse del calcio mondiale, tra i quali Maradona, Pelé, Eusebio, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, George Best, Ferenc Puskás, Zlatan Ibrahimovic, Roberto Baggio.

Ideato e organizzato da World Champions Club nel Principato di Monaco, il Golden Foot Award è nato nel 2003 e sin dalla prima edizione si svolge sotto l’Alto Patrocinio di S.A.S. il Principe Alberto II. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale