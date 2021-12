Cannes: l’isola di Lérins compie un altro passo verso il riconoscimento di patrimonio dell’Unesco (Foto)

Un altro importante passo per la valorizzazione delle eccellenze della Costa Azzurra.

Con una lettera inviata al sindaco di Cannes Roselyne Bachelot, ministro della Cultura, ha comunicato la decisione “di iscrivere l'isola monastica di Lérins (Saint-Honorat) nell'elenco indicativo nazionale, un passo preliminare per l’iter necessario per portare a buon fine l’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO”.

In questa stessa lettera, il ministro si è congratulato "per l'eccellenza del lavoro svolto per questo progetto" dalla città di Cannes, in collaborazione con l'abbazia di Lérins e l'Ufficio nazionale delle foreste e sottolinea "l'importanza del patrimonio delle isole di Lérins".

L'isola monastica di Lérins è di proprietà della Congregazione dei Cistercensi dell'Immacolata Concezione ed è ancora in attività e Saint-Honorat è il centro più antico della vita monastica isolana della cristianità.

L'abbazia di Lérins è l'unico istituto monastico dell'isola rimasto in funzione dal V secolo fino ad oggi. Rappresenta un esempio eminente per l'umanità delle trasformazioni del monachesimo in oltre 1.600 anni di pratica.