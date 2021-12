Torna domani l’appuntamento con gli scrittori nizzardi

Torna, domani martedì 14 dicembre, in collaborazione con l’Association des Editeurs Alpes-Côte d’Azur e l’Association des Libraires de Nice, l’appuntamento mensile alla biblioteca Raoul Mille con l’editoria e i libri.



Un martedì al mese, gli scrittori vengono a parlare di Nizza, della sua storia, del suo patrimonio, della sua letteratura e della sua cultura in un'atmosfera da caffè letterario.



Si tratta di un momento di condivisione e scambio tra il pubblico, gli scrittori locali e di approfondimento delle loro pubblicazioni.



L’incontro è fissato per martedì 14 dicembre 2021 alle ore 18 presso la biblioteca Raoul Mille.



Il tema sarà “Un livre pour Noël”: cinque autori presenteranno le loro ultime pubblicazioni.

Si tratta di :

Rencontre à Nice. Journal d’un étudiant confiné di Gilbert Autheman. Éditions Baie des Anges





Per la sua quarta opera pubblicata da Baie des Anges, con una scrittura poetica, metaforica e onirica, alla maniera di un impressionista, Gilbert Autheman descrive la vita interiore di un giovane di oggi combattuto tra l'angoscia del giorno dopo e la passione amorosa.



Rendez-vous d’hier et d’aujourd’hui en Méditerranée di Christine Baron. Éditions Au Pays Rêvé





Incontri di ieri e di oggi nel Mediterraneo si insinuano nell'intimità di uomini e donne del passato e del presente, i destini si incrociano, si sovrappongono, i sentimenti si confondono, le parole anche.



Sous les étoiles des Préalpes d'Azur di Florent Dubreuil. Éditions Mémoires Millénaires





Con splendide fotografie scattate sotto la sola luce della Luna, questo libro sul territorio delle Préalpes d'Azur (Haut-Pays grassois e vallée de l'Estéron) offre una passeggiata narrativa alla scoperta di unaregione selvaggia e ricca. patrimonio culturale e naturale poco conosciuto.



Creuse la terre, Creuse le temps di Cathie Fidler. Éditions Ovadia





Margot, romanziera nizzarda di origine tedesca, incontra il vecchio scultore Siegfried Broch e decide di raccontare la vita di questo uomo straordinario. Con il suo aiuto, ha intrapreso un'affascinante indagine per ricostruire il viaggio poco conosciuto di una compagnia di volontari ebrei tedeschi impegnati nell'esercito britannico durante la seconda guerra mondiale.



L’Empreinte du ciel étoilé di Anthony Turpaud. racconto di Cyrille Baudouin. Éditions Giletta