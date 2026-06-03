Nizza, giugno all’Opéra tra prime mondiali, giovani protagonisti e musica sacra: un viaggio tra emozioni e futuro

Il mese di giugno all’Opéra Nice Côte d'Azur si annuncia come un mosaico di esperienze musicali e artistiche, capace di attraversare generi e generazioni.

Un programma che alterna grande repertorio sinfonico, creazioni contemporanee e progetti partecipativi, senza dimenticare la dimensione spirituale della musica sacra.





Tra ombra e luce: il grande sinfonico

Il 12 e 13 giugno riflettori puntati sul concerto diretto da Lionel Bringuier, che guida l’Orchestre Philharmonique de Nice in un percorso sonoro intenso e suggestivo.



La serata si apre con la prima mondiale de La Lampe de l’Arga’Haam del compositore Yann Plançon, una pagina ispirata all’universo dark fantasy, dalle tinte epiche e misteriose.



Cambio di atmosfera con il celebre Concerto per violino n.1 di Max Bruch, affidato all’interpretazione della violinista Akiko Suwanai, chiamata a restituire tutta la liricità e il virtuosismo dell’opera.



Gran finale con la Sinfonia n.2 di Johannes Brahms, spesso definita “pastorale” per il suo respiro luminoso e sereno, che chiude il programma in un clima di equilibrio e pienezza.





“Un mondo insieme”: l’opera rock dei giovani

Il 20 e 21 giugno il teatro cambia volto con Un Monde Ensemble, un’opera rock partecipativa che porta sul palco 150 giovani dei quartieri di Nizza Est, affiancati dal coro e dall’orchestra dell’Opéra.



Diretto da Sergio Monterisi e con la regia di Magali Thomas, lo spettacolo mescola musica orchestrale, canto, slam, percussioni e danza urbana.



Al centro, una storia di riscatto: i ragazzi della città immaginaria del Val des Fées si ribellano alla violenza e costruiscono un futuro diverso. Un racconto corale che diventa metafora di speranza e partecipazione.



Il progetto, frutto di due anni di lavoro, va oltre il palcoscenico: coinvolge il territorio, promuove incontri e dialogo e dimostra come la cultura possa diventare strumento di inclusione. Tra i sostenitori anche l’OGC Nice, impegnato sul fronte sociale.





Il ritorno del Festival di Musica Sacra

Dal 21 al 30 giugno la programmazione si completa con il Festival di Musica Sacra, ospitato nella Cattedrale Sainte-Réparate.



Un ciclo di concerti che attraversa secoli di repertorio, da Wolfgang Amadeus Mozart alle grandi composizioni corali tra Ottocento e Novecento, interpretate dagli artisti del coro e dell’orchestra nizzarda.



Un itinerario musicale che invita alla riflessione e all’ascolto, tra emozione e spiritualità.



Con questo cartellone, l’Opéra di Nizza conferma la propria vocazione: essere un luogo aperto, capace di coniugare eccellenza artistica, nuove creazioni e impegno sociale, parlando a pubblici diversi e guardando al futuro senza dimenticare la tradizione.



