Rossy de Palma firma Le Nouveau Printemps 2026: Tolosa si trasforma in un grande museo a cielo aperto (Video)

Dal 29 maggio al 28 giugno 2026 i quartieri Marengo, Bonnefoy e Jolimont ospitano la nuova edizione di Le Nouveau Printemps, il festival di creazione contemporanea che ogni anno affida la propria programmazione a una personalità proveniente da discipline affini alle arti visive.

Per l’edizione 2026 l’artista associata è Rossy de Palma, attrice, performer e figura internazionale della cultura spagnola, nota soprattutto per la sua lunga collaborazione con il regista Pedro Almodóvar. Dopo matali crasset, Alain Guiraudie e Kiddy Smile, il festival prosegue così il proprio percorso affidando a una personalità esterna al mondo curatoriale tradizionale il compito di immaginare una nuova lettura dell’arte contemporanea.

La manifestazione si sviluppa attorno all’area della Gare Toulouse Matabiau e coinvolge numerosi spazi culturali e luoghi pubblici dei quartieri Marengo, Bonnefoy e Jolimont. Il programma comprende esposizioni, installazioni, proiezioni, performance e incontri con artisti provenienti da diversi Paesi.

Secondo gli organizzatori, sono quasi cinquanta gli artisti invitati a partecipare all’edizione 2026. Le opere sono distribuite in sedi come la Médiathèque José Cabanis, l’Observatoire de Jolimont, Lieu-Commun, il Centre Culturel Bonnefoy, l’Institut Cervantes, Les Abattoirs – Musée Frac Occitanie Toulouse, la Cinémathèque de Toulouse e altri spazi del territorio.

Tra i progetti principali figura l’esposizione collettiva “Danses interdites”, dedicata ai temi della libertà, della resistenza culturale e dell’emancipazione attraverso il corpo e il movimento. La mostra riunisce opere di artisti internazionali e si sviluppa in più sedi del festival.

L’edizione 2026 propone inoltre installazioni e interventi nello spazio pubblico, tra cui il progetto fotografico “En la piel del otro” dell’artista spagnola Pilar Albarracín sulla facciata della Gare Toulouse Matabiau e la serie fotografica “Femmes d’autres mondes” di Manuel Outumuro nei giardini dell’Observatoire de Jolimont.

Nel video di presentazione di “Le Nouveau Printemps 2026”, Rossy de Palma descrive la sua partecipazione come una “vera dichiarazione d’amore” a Tolosa, ai suoi abitanti, agli artisti e agli artigiani della città, con l’obiettivo di coglierne lo spirito, lasciarsi ispirare dalle sue storie, dai suoi desideri e dalle sue voci.

Guidata dalla visione di Rossy de Palma, questa edizione si presenta come una dichiarazione d'amore a Tolosa e alle sue comunità, un invito a esplorare la città attraverso l'arte, le storie e le molteplici identità che ne animano il presente.



Il programma completo del festival, con il calendario degli eventi, delle mostre e delle performance, è scaricabile al termine dell'articolo.