Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. Saint Laurent du Var (Foto)

Danilo Radaelli ha pedalato per noi fino a Saint Laurent du Var e ci aiuta a scoprire una cittadina che non è solo un’importante località turistica, ma anche un luogo ricco di storia e di cultura.

Non si potrebbe desiderare una posizione migliore in Costa Azzurra: trovarsi alle porte di Nizza significa poter godere di tutte le attrattive del capoluogo pur potendo facilmente raggiungere la montagna seguendo la strada che costeggia il Var.

Facile da raggiungere in aereo, auto o treno, Saint-Laurent-du-Var offre ai visitatori il fascino di un villaggio autentico e l'animazione di una località turistica.

Saint Laurent du Var è conosciuto come la “Città dei 3 Fiori”.

Dall'Esplanade des Goélands, che collega il centro commerciale Cap 3000 alla Promenade des Flots Bleus al porto turistico è possibile fruire di una zona completamente pedonale in riva al mare, piena di ristoranti, pub e club, giorno e notte.

Su 2 km di spiagge pubbliche e private si può praticare vela, windsurf, sci nautico, catamarano, kayak, immersioni subacquee e pesca.

Sotto il profilo del patrimonio, il centro storico, la sua chiesa romanica dell'XI secolo e le varie mostre consentono un viaggio a ritroso nel tempo.

La vita locale è caratterizzata anche dalla coltivazione degli agrumi e dall'orticoltura. Rose, garofani, limoni, aranci e ulivi sono parte della tradizione che è viva ancora oggi.

Piacevole escursione di 1,5 ore per scoprire molti punti di interesse come il dolmen di 4000 anni classificato come monumento storico.

Occasione anche per vedere il villaggio e i giardini di Liliane a Saint-Laurent-sur-Gorre e la brughiera di Jarosses.