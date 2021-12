TENDE A RULLO: tessuti per tutti i gusti

Nella configurazione delle vostre tende a rullo vi troverete di fronte alla scelta, per certi versi, più importante e complicata. Ovvero, quale tessuto utilizzare?

Possiamo fare una distinzione in due grandi tipologie: il tessuto filtrante e quello oscurante.

Il tessuto oscurante, lo dice il termine stesso, non fa passare la luce, quindi è ideale per finestre situate nella camera da letto, oppure in ambienti dove è necessario il buio totale, ma anche per garantire una privacy completa.

Il tessuto filtrante, invece,serve soprattutto a schermare la luce, riducendo così il fastidio dei raggi solari diretti, oppure i riflessi sui monitor o sulla TV, senza però rinunciare alla luminosità della stanza. All’interno di questa categoria, dove ci sono tanti tipi di tessuto (che si diversificano per aspetto, colore e materiali) una merita di essere citata: lo screen. Infatti le tende a rullo su misura con questo materiale sono, non solo tra le più richieste per pregi estetici, ma soprattutto per resistenza e funzionalità. Inoltre, utilizzando questo tessuto, avrete delle tende a rullo lavabili.

Quando realizzerete le vostre tende a rullo motorizzate o manuali, assicuratevi però sempre di prendere le misure con cura, avvalendovi del supporto di un tecnico specializzato se necessario.