Natale per i bimbi in Valle Roya: il Principato di Monaco non dimentica e porta gli auguri a tutti

Come l'anno scorso, il Sig. Laurent ANSELMI, Consigliere di Governo, Ministro delle Relazioni Esterno e Cooperazione, ha partecipato, a fianco della Sig.ra Alexandra VALLETA-ARDISSON, Deputato al Parlamento per le Alpi Marittime, a "Natale per i bambini di Roya" sostenuta da SAS il Principe Sovrano Alberto II di Monaco. Questa operazione fa parte del contributo monegasco alla riparazione dei danni causati l'anno scorso dalla tempestaAlex.

La Sig.ra Simone PASTOR, presente all'evento, è stata anche una dei benefattori. La giornata si è svolta in tre tappe, ovvero tre tappe successive su un "treno di Babbo Natale ", appositamente noleggiato dalla S.N.C.F., partner dell'operazione, a Breil-sur-Roya poi a Fontan e finalmente a Tenda.

In ogni fermata si facevano regali, intorno a buffet festosi, ai bambini frequentano che le scuole in tutti i comuni dell'Alta Roya, alla presenza dei loro Sindaci e molti funzionari eletti.

A margine dell'evento, il Sig. Laurent ANSELMI ha potuto incontrare MM. Sebastian OLHARAN e Philippe OUDOT, Sindaci di Breil-sur-Roya e Fontan, Sig.ra Brigitte BRESC, Sindaco de Saorge, MM. Jean-Pierre VASSALLO e Daniel ALBERTI, sindaci di Tende e La Brigue per discutere sullo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione, nonché sulla vita quotidiana dei residenti.