Strategie per le scommesse sportive

Questi principi fondamentali delle scommesse sportive ti porteranno al successo

Come posso essere un giocatore d'azzardo di successo? Questa è una domanda interessante sia per i principianti che per i professionisti delle scommesse. Infine, abbiamo messo insieme alcune nozioni di base sulle scommesse sportive che non portano necessariamente tutte le scommesse nella zona verde, ma sono in definitiva orientate al successo a lungo termine:

Focus su eventi selezionati

In generale, scommetti solo su sport e competizioni in cui hai le competenze necessarie. Una scommessa quotata sul surf o sugli scacchi sembra in pratica priva di significato se non si hanno sufficienti informazioni sull'argomento. Se in un giorno non è disponibile nessun evento adatto alla tua esperienza, evita una scommessa.

Lavora con un bankroll stabile

Il bankroll descrive il tuo capitale iniziale. È importante investire solo denaro gratuito nelle scommesse sportive, di cui non hai bisogno per altre cose importanti nella vita. Prima di effettuare un deposito, pensa molto attentamente all'importo che potresti essere disposto a perdere.

Preferisci la gestione difensiva del denaro

Non correre mai un rischio totale. Segui la gestione monetaria difensiva. In pratica, questo significa: scommettere con piccole somme, proporzionali al tuo saldo totale. Secondo la nostra esperienza, il cinque percento del bankroll è sufficiente per utilizzare una strategia di scommesse sportive a lungo termine.

Non essere avido, approfittane

Hai realizzato un certo profitto, lascia che le vincite paghino. Non essere avido. Azioni più elevate non sono sinonimo di rendimenti ancora più elevati. Non è raro che il pendolo finisca per oscillare nella direzione sbagliata e si perdano profitti in breve tempo.

Nessuna analisi non riuscita

Eseguire un'analisi dettagliata del gioco prima di ogni scelta. Se possibile, prova a includere tutte le informazioni disponibili nel tuo processo di scommessa. Eventuali dettagli aggiuntivi nella valutazione delle scommesse potrebbero essere cruciali.

Riscatto bonus, capitale di garanzia

Approfitta dei bonus offerti dai fornitori di scommesse sportive. Se le condizioni della struttura sono giuste, non devi rinunciare al regalo fornito dal bookmaker. Con i migliori bookmaker, hai l'opportunità quasi ogni giorno di intascare uno o due euro in più.

Strategia del pareggio

La strategia di estrazione beneficia di puntate molto alte, costantemente superiori a 3.0. Si gioca come scommessa singola su partite selezionate. In alternativa, è possibile scegliere una squadra per pareggiare le partite durante la stagione. Il sistema di scommesse è accoppiato con un aumento progressivo delle scommesse del 50% per aumentare il saldo complessivo delle scommesse dopo ogni divisione nell'area verde. Riteniamo che la strategia del pareggio abbia ottime possibilità di vincita nonostante l'impatto matematico. Tuttavia, il rischio durante una fase di perdita più lunga non dovrebbe essere trascurato. Aumentare la quantità di denaro può spingere alcuni sport al limite.

Scommettere sui gol negli ultimi minuti

La strategia delle scommesse sportive può essere completata nell'area pre-partita. Tuttavia, riteniamo che il gioco dal vivo sia più promettente al momento. Attendi sempre che le partite procedano. Se è possibile vedere che entrambe le squadre sono soddisfatte del risultato nella fase finale, è improbabile che entrambe le squadre si prendano ancora più rischi.

Soprattutto in un pareggio, una scommessa su un gol negli ultimi 15 minuti ne vale la pena. Le scommesse sono migliori se una squadra ha un vantaggio di rete. Una penalità può compensare il saldo. Per l'agenzia principale, ciò si traduce in opzioni di contrattacco ideali.

Strategia di scommessa multipla

La strategia di scommessa combinata è generalmente preferita dai giocatori amatoriali che vogliono ottenere un alto profitto con la scommessa più piccola possibile. Il problema con il sistema, tuttavia, è che solo una scommessa sbagliata porterà a profitti. Ti consigliamo di utilizzare le scommesse di sistema per garantire la strategia di scommessa combinata, se necessario, o cercare un bookmaker che offra automaticamente un'assicurazione cashback per determinate versioni di combinazione. Per i giocatori professionisti, questa strategia di scommesse sportive non viene applicata nella nostra esperienza.

Strategia sopra/sotto

La strategia up/down è giocata dagli appassionati di calcio, che vogliono semplicemente essere felici di ogni goal. Di norma, nelle partite viene utilizzata la variante 2.5. Nello specifico, questo significa che devono esserci almeno tre goal in una partita affinché la scommessa sia vincente. Le probabilità in questo caso sono costantemente in un intervallo interessante tra 1,7 e 2,2. Chi preferisce meno rischi gioca il sistema di scommesse sulla variante “numero di gol” superiore a 0,5 o 1,5.

Strategia di scommessa di valore

La strategia delle scommesse di valore è preferita dai professionisti delle scommesse. A lungo termine, è l'opzione più promettente per fare soldi. L'obiettivo è sfruttare i vantaggi dei bookmaker con la giusta esperienza. In un'analisi, la scommessa è determinata dalla probabilità percentuale che si verifichi un risultato. Se il tuo pronostico è superiore alla classifica della casa, è necessario piazzare una scommessa. Le quote del bookmaker sono maggiori di quelle che il tuo calcolo ha mostrato.