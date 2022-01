A Monaco cresce tutto nel 2021: nati, deceduti, matrimoni e divorzi

Sono stati resi noti i dati dello stato civile del Principato di Monaco. Nel 2021

sono 976 i nuovi nati con 603 decessi, 181 matrimoni e 58 divorzi. Sono tutti numeri in crescita rispetto al 2020.

I maschetti sono stati 498, mentre le bambine 478 per un totale di 976 contro i 911 del 2020.

I nomi più gettonati Victoria, Louise, Lena, Léa, Anna per le bimbe, Gabriel, Matteo, Leo, Louis et Raphaël per i maschietti.

Tra i matrimoni solo 3 hanno visto unioni tra persone con cittadinanza entrambe monegasca, tutti gli altri sono unioni tra monegaschi e stranieri.