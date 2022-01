Ligue 1: il Nizza va a difenderà a Metz il secondo posto in classifica. Derby del mediterraneo per il Monaco a Montpellier

Il campionato di Ligue 1 riparte con la ventiduesima giornata domani venerdì 21 gennaio quando si giocherà l’anticipo Lione – Saint Etienne, derby tra due squadre che fino ad ora hanno disputato un torneo non esaltante e che cercano, per ragioni diverse, di raddrizzare la situazione nella seconda parte del torneo. Il Lione, dopo quattro pareggi consecutivi, è tornato alla vittoria, mentre il Saint Etienne, ultimo della classe, ha perso le ultime quattro gare disputate.

Sabato 22 gennaio sarà la volta di due gare che potrebbero costituire un importante sviluppo per le formazioni impegnate. Si tratta di Brest – Lille e, soprattutto, di Lens – Marsiglia, gara tra formazioni che sono, attualmente, in “zona Europa”. Il Lens è in serie positiva da due gare, mentre il Marsiglia ha alternato vittorie e pareggi nelle ultime quattro partite.

Domenica 23 gennaio , all’ora di pranzo, il Nizza scenderà in campo a Metz, contro una formazione assetata di punti. I padroni di casa hanno la terza peggior difesa del torneo con 41 reti subite, mentre il Nizza, con 18 reti subite come il Paris Saint Germain, è la seconda miglior difesa del campionato.

Derby del Mediterraneo tra Montpellier e Monaco, dal difficile pronostico anche se la formazione del Principato pare in ottima salute dopo il cambio di allenatore. Il Paris Saint Germain, capolista incontrastato, riceverà il Reims, mentre il Rennes viaggerà alla volta di Clermont.

Completano il tabellino Angers – Troyes, Bordeaux – Strasburgo e Nantes – Lorient.

Ieri sera sono state recuperate due delle tre gare della prima giornata di ritorno non disputate a causa del Covid. Il Lille ha superato di larga misura il Lorient, mentre il Montpellier ha clamorosamente perso in casa contro il Troyes.