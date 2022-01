Torna da marzo la quindicesima edizione di Challenge Trail 06 (Video)

Il Challenge Trail 06 torna nel 2022, per la gioia e le fatiche degli appassionati, che, sempre in numero maggiore, si dedicano ad una disciplina che consente non solo di misurarsi con se stessi, ma anche di conoscere e valorizzare un territorio di insolita e impareggiabile bellezza, non solo sulla costa.

La quindicesima edizione del Challenge Trail 06 farà tappa in diversi comuni del Dipartimento delle Alpi Marittime: dal 2012 vengono proposti percorsi accessibili. Dall’iniziativa è nata l'associazione “Trail pour tous” che vede costantemente crescere gli aderenti.

il promo dell'edizione del 2021

Questo il programma dell’edizione 2022





Trail des merveilles, 6 marzo 2022 a Breil-sur-Roya ;

Trail des balcons d'azur, 17 aprile 2022 a Mandelieu-la-Napoule ;

Trail de l'Escarénoise, 8 maggio 2022 a L'Escarène ;

Trail de Biot, 15 maggio 2022 a Biot ;

Trail des Millefonts, 5 giugno 2022 a Valdeblore ;

Libre Mounte Cala Festival, 3 luglio 2022 a Gréolières-les-neiges ;

UTCAM Trails de la Vésubie, 10 luglio 2022 a Saint-Martin-Vésubie ;

Trail de Valberg, 11 settembre 2022 a Valberg ;

Trail des Alpes-Maritimes, 18 settembre 2022 a Sospel ;

Trail de Gorbio, 2 ottobre 2022 a Gorbio ;

Trail de Tende, 16 ottobre 2022 a Tende ;

Trail de Lou Roucassiero Dau Tignet, 20 novembre 2022 a Le Tignet ;

Trail du soleil - Levens, 27 novembre 2022 a Levens.



Il Challenge si propone come grande vetrina della disciplina: tutte le distanze sono rappresentate da 10 km a oltre 42 km per non escludere nessuno.

Da sottolineare l’eco responsabilità dell’iniziativa: è stata predisposta una carta di buoni comportamenti, “Le trail, ma Nature”, verrà fornito ad ogni addetto all’organizzazione un Pack-Bio per la propria dotazione e, infine, sarà attivata l’iniziativa Rando Famille con la messa a disposizione di biciclette elettriche per i famigliari dei partecipanti.