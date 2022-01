Bastano 75 milioni di euro e questo yacht è vostro (Foto)

Forse non tutti hanno 75 milioni da spendere e altri soldi per “mantenere” poi il gioiello, ma al porto di Nizza è ormeggiata, alla ricerca di un acquirente, una vera villa del mare, molto di più di un semplice yacht di lusso.

E’ la Stella Maris , una “barca” di 72 metri, considerata tra i 250 yacht più veloci al mondo, in grado di raggiungere la velocità di 17 nodi.

Visitare questa imbarcazione aiuta a comprendere cosa sia il lusso quando si coniuga con il buon gusto e con le capacità indiscusse di quanti lo hanno progettato, arredato, studiato nei minimi particolari.

Si va dalle due piscine termali alla sauna, dall’eliporto a stanze alte oltre due metri, dalla palestra al giardino.

Può ospitare fino a 14 passeggeri oltre all’equipaggio composto da 20 persone.

E’ stato posto in vendita: il suo ultimo proprietario è stato il miliardario russo Rashid Sardarov.

Qualche informazione tratta dal web per i potenziali clienti interessati all’acquisto della Stella Maris.

Stella Maris è un mega yacht di 72 metri targato Italia progettato da Espen Oino e Laurent Giles per VSY Yachts di Viareggio che ridisegna il concetto di lusso e di tradizione sempre più protesi verso la tecnologia d’avanguardia e l’aerodinamica performante. L’elemento distintivo di Stella Maris sono sicuramente i ponti sfalsati, ben sei, che condividono diverse funzioni di bordo (come ad esempio gli ascensori interni).

Saloni con altezze fino a 270 cm, ponti esclusivo per gli ospiti e per l’armatore: è o non è una trasposizione in mare del concetto di casa? A giudicare dalla generosità degli spazi, le vedute e dalla filosofia di VSY diremmo che fondamentalmente i ponti danno un aspetto e una funzionalità simile ad un’ampia e lussuosa dimora.

Il lusso a bordo è funzionale ma non si priva di alcuni elementi particolarmente esclusivi come le pareti di vetro nei saloni e nella cabina armatoriale, il solarium in terrazza (con un gran effetto di luci per i party serali) e la pista d’atterraggio per gli elicotteri. L’interior design a cura dello Studio Reverberi si ispira agli elementi naturali, con pietre naturali, tessuti e rivestimenti che creano una continuità tra l’esterno e l’interno.

Ormeggiare in mare senza usare l’ancora! Grazie al sistema Quantum XT zero speed è possibile arrestare il posizionamento senza incorrere così al raschiare il fondo. Il super yacht è dotato di un ingegnoso sistema di regolazione dei portelloni laterali del garage che oltre a fungere da spiaggetta, si regolano per ridurre al minimo lo sciabordio e il moto ondoso.

Stella Maris di VSY Yachts di Viareggio è spinto da due motori Caterpillar 3516B tier II da 2000 kW che garantiscono una velocità di crociera di 12 nodi e una velocità massima di 17.