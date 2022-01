Grande risultato per Alessandro Gino e Daniele Michi al 90° Rally di Montecarlo

La coppia composta dal General Manager del Gruppo GINO ed il suo esperto navigatore è partita per l’avventura monegasca con il giusto mix di umiltà e rispetto (ma senza ovviamente alcuna paura) che bisogna avere per le strade di una manifestazione così importante. Strade che non perdonano chi pecca di presunzione.

L’obiettivo principale era quello di lanciare, con un’importante operazione di marketing, il progetto GINO WRC. L’auto scelta da Alessandro Gino per il Montecarlo è stata la Hyundai R5. Auto nuova, tutta da scoprire, ed arrivata nel mese di gennaio 2022 con quindi pochissimo per studiarla e, soprattutto, per far nascere il feeling fondamentale tra pilota e mezzo.

Seguendo l’evento si è capito subito però che l’approccio ed il lavoro di squadra avrebbe portato frutti importanti. Giovedì infatti alle 20 quando è iniziato lo shake-down nella suggestiva cornice notturna si è capito che un risultato importante sarebbe stato alla portata del team.

Il Team BRC che ha contribuito alla messa a punto della Hyundai R5 ha messo nelle mani di Alessandro Gino e Daniele Michi un mezzo all’altezza della situazione.

Il feeling tra pilota e naviga, già collaudato nelle ultime due stagioni, ma consolidato ancora di più in una gara importante e difficile come Montecarlo ha concluso nei migliori dei modi una delle competizioni più belle al mondo.

19 posto ASSOLUTO, 10 posto RC2 e 2 posto PROMOTION sono i fantastici numeri realizzati da Alessandro Gino e Daniele Michi.

Dopo questo inizio di stagione entusiasmante ci si aspettano grandi cose per questo 2022!

Nel frattempo si torna “alla normalità” se di normalità si può parlare infatti continuano le sfide anche a livello professionale. Nei prossimi giorni il Gruppo GINO aprirà un nuovo punto vendita VOLVO all’ombra della Mole e precisamente a RIVOLI in CORSO ALLAMANO 139.

La presenza del Gruppo era già attiva con la sede Gino Store di Moncalieri, questo passaggio sulla nuova sede di Rivoli rappresenta però un’importante svolta grazie al mandato ufficiale della casa svedese.

Proseguono inoltre i progetti del GRUPPO GINO, GINO CAR INVEST e TOYS4BOY che hanno mosso i primi passi nell’ultimo trimestre del 2021 e che quest’anno verranno sviluppati con importanti investimenti e sinergie.