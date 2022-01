“Visitez l’Italie”, la guida ufficiale della Camera di Commercio di Nizza per scoprire l’Italia

Anche nel 2022 la Camera di Commercio italiana di Nizza presenterà l’App e la guida cartacea in lingua francese che raccoglieranno i consigli per visitare le bellezze del territorio italiano. La guida “Visitez l’Italie” disponibile sia in formato digitale, sia in una ricca ed appassionante forma cartacea, annovera hotel, ristoranti, rifugi montani, agriturismi, stabilimenti balneari e termali, provincie, città, oltre a molti percorsi outdoor, passeggiate gourmet ed iniziative di turismo esperienziale in genere. Un’autentica vetrina d’eccezione. La possibilità di far conoscere il proprio territorio attraverso una comunicazione su misura, un marketing territoriale ed azioni concrete è stata sfruttata da ben 20 destinazioni situate in tutta Italia.

Infatti, tra i Comuni che saranno presenti sulla guida vi sono alcune delle mete preferite dai turisti francesi, come Santa Margherita Ligure, Alassio, Imperia, Ventimiglia, Levanto e Sanremo. Troviamo anche città di grandi dimensioni, come Genova, Livorno, Pisa, Cuneo e Urbino. All’interno di questa guida non potevano non mancare alcuni tra i Comuni più affascinati di tutta Italia come Arezzo, Bra e Acqui Terme, nonché città e borghi che fanno della bellezza del mare il loro punto di forza come Tropea, Polignano e Capraia. Completano l’elenco delle destinazioni Sassello, in Provincia di Savona, Collesalvetti (LI) e la Valle Stura (CN), che fanno del bellissimo paesaggio circostante il loro punto di forza.

La guida esiste inoltre in versione App, scaricabile dagli store Apple e Google e consultabile anche da smartphone. E’ quindi possibile scegliere la destinazione in base alla percorrenza chilometrica, o in relazione alla regione geografica e si possono così consultare i servizi turistici di quella zona, dove dormire, cosa fare (un giro in mountain bike o un’esperienza in barca a vela?) e dove mangiare.

“Vendere il prestigioso marchio italiano in Francia è il nostro obiettivo, favorire gli scambi, anche istituzionali, è il nostro ruolo” è il commento del Direttore della CCI di Nizza Agostino Pesce. La Camera sta continuando nella sua missione di conferire maggiori opportunità per la filiera turistica italiana, che attende con impazienza la possibilità di riaffacciarsi alle vacanze estive con passione ed entusiasmo. Oltre alle destinazioni, quindi, possono aderire al progetto tutte le aziende, e professionisti del comparto turistico. Per maggiori informazioni si consiglia di inviare un’email a info@ccinice.org