Consigli e trucchi per tenere sempre una casa pulita ed ordinata

Una delle attività delle quali moltissimi di noi farebbero volentieri a meno sono le pulizie domestiche. E’ inutile nasconderci: sono tante altre le attività alle quali preferiremmo dedicarci…

Il fatto è che non possiamo fare a meno di tenere l’ambiente in cui viviamo pulito ed ordinato.

Innanzitutto per la nostra stessa salute. La pulizia frequente impedisce a microorganismi nocivi per il nostro organismo di proliferare. Per quanto riguarda l’ordine, poi, possiamo dire che grazie ad esso possiamo evitare tante inutili perdite di tempo legate al fatto di non riuscire a trovare quello che ci serve nel momento in cui ne abbiamo bisogno.

Quali sono alcuni trucchi per riuscire a mantenere una casa sempre pulita ed ordinata?

5 Consigli per il nostro obiettivo

1) Sporchiamo il meno possibile. Può sembrare banale, ma pensiamo un attimo a tutto il tempo che dedichiamo per rimuovere dello sporco che avremmo potuto benissimo evitare di creare.

Una buona abitudine che possiamo prendere, ad esempio, è quella di togliersi le scarpe prima di entrare in casa, indossando immediatamente le pantofole che utilizziamo solamente nell’ambiente domestico.

Che dire dei nostri amici a 4 zampe? Puliamo sempre le loro zampe prima che entrino in casa con delle salviettine ed asciughiamogliele in modo che non lascino impronte.

2) Sfruttiamo la tecnologia. Nel campo degli elettrodomestici, la tecnologia ha fatto passi da gigante, proprio con l’obiettivo di semplificare la vita delle casalinghe. Alcuni siti, come PuliscoCasa.it offrono tantissimi consigli utili per trovare l’elettrodomestico più adatto in base alle proprie esigenze. Tra questi ci sono i robot aspirapolvere, o i robot lavavetri, che automatizzano i lavori di pulizia con risultati sorprendenti.

3) Rifacciamo immediatamente il letto al mattino e apriamo le finestre. Rifare il letto appena svegli può non entusiasmarci, ma darà alla nostra stanza immediatamente un aspetto più ordinato. Ci permetterà inoltre di iniziare la giornata con un obiettivo già raggiunto! Facendo arieggiare le stanze elimineremo i cattivi odori scambiando l’aria ricca di anidride carbonica con quella più pulita proveniente dall’esterno.

4) La regola dei 30 minuti. In base a questa regola, dedicare ogni giorno circa 30 minuti alla pulizia della casa, le faccende domestiche non si accumuleranno così tanto da richiederci un’intera giornata.

Il segreto sta pertanto nell’organizzazione. Prendiamo carta e penna e stabiliamo quali sono le nostre priorità, quei lavori che vanno fatti quotidianamente o più frequentemente e quali possono essere fatti una volta alla settimana, e stabiliamo in quale giorno dedicare loro il nostro tempo.

5) L’aiuto offerto da contenitori e scatoloni. Diciamocelo, il problema spesso nasce dal fatto che abbiamo troppi oggetti in giro per casa. La difficoltà di trovare loro la giusta collocazione può essere risolta grazie all’aiuto offerto da scatoloni e contenitori. In commercio ce ne sono anche di carini, che possono diventare dei veri e propri elementi di design, oltre che rivelarsi estremamente funzionali.