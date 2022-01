Nizza festeggia la presidenza francese dell’Unione Europea

La Francia ha assunto la presidenza del Consiglio dell'Unione europea, incarico che coprirà il primo semestre del 2022.

Per sostenere la presidenza francese, la città di Nizza ha predisposto un vasto programma di iniziative che copriranno tutto l’arco dei sei mesi.

Un programma che prevede oltre 60 eventi, destinato a tutti i cittadini, dai più grandi ai più piccoli: per 6 mesi, dibattiti, concerti, concorsi, eventi culturali e sportivi e divertimento si susseguiranno per informare e discutere pressoché quotidianamente sul ruolo dell'Unione Europea, lottare contro l'euroscetticismo e promuovere la cittadinanza europea attiva.



Questo il programma del mese di febbraio 2022



1° febbraio 2022

Avvio Lancio del Festival 2022 “Young Nice Artists” sull’Europa



11 febbraio 2022

L'Europa al Carnevale di Nizza. Sfilata della troupe belga di Gilles de la Louvière



21 febbraio 2022

Café des langues all’Alliance Française di Nizza ore 15 e ore 18 Al Café de l'Alliance Française, 2 Rue de Paris



25 febbraio 2022

Conferenza “L’Europa e il lavoro”. Ore 16 al Centre Europe Direct Nice Côte d’Azur, 14 Rue Paganini. Alla presenza dell'eurodeputata Sylvie Brunet



27 febbraio 2022

Concerto “L'Europa in musica” dell’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nice. Ore 15,30 Eglise Saint Pierre d’Arène, 52 rue de la Buffa. Inno europeo e selezione di opere di compositori di diversi Paesi europei.



28 febbraio 2022

Conferenza sugli appalti pubblici sostenibili e responsabili in Europa in collaborazione con France Urbaine. Dalle 8,30 alle 14,30 al Centre Universitaire Méditerranéen - 65 Promenade des Anglais. Evento sotto l’egida della Presidenza francese dell'UE