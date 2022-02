Cosa regalare ad un'amica: le idee più originali

Indipendentemente dal fatto che si tratti del compleanno, anniversario o un’altra tipologia di evento, il regalo ad un’amica o conoscente rappresenta, in molti casi, un momento di grande stress. Il timore di non riuscire a ben figurare, d’altro canto, è insito in ciascuno di noi, a maggior ragione se la persona da omaggiare è particolarmente “esigente”.

E le donne, in tema di regali, hanno uno spirito critico indubbiamente più accentuato rispetto agli uomini, a maggior ragione se il dono viene effettuato da una persona del gentilsesso. La sensibilità femminile, come noto, è un fattore di rilevante importanza, che non dev’essere assolutamente trascurato e riveste un ruolo di primaria importanza, anche se, per quanto ovvio, ogni persona fa “storia a sé”.

Dalla cura della casa al tempo libero

Quando si effettua un regalo ad una donna è fondamentale non omologarsi alla massa, distinguersi per originalità e, perché no, spirito d’iniziativa: un dono scontato e banale, al di là dei classici sorrisi di circostanza, difficilmente viene recepito positivamente. Se l’amica è una persona molto attenta alla pulizia, come lo sono svariate donne, si possono effettuare alcuni regali brillanti e fuori dai classici cliché.

D’altro canto, la casa è il prima biglietto da visita di qualsiasi donna, storicamente decisamente più attenta di un uomo nella minuziosa cura della propria abitazione. Per mantenerla sempre splendente e lucente, senza un filo di polvere all’interno delle proprie mura domestiche, un regalo utile potrebbe essere una scopa a vapore con pulitore portatile, che svolge anche la fondamentale funzione di igienizzare la casa, tema più che mai ricorrente in questi ultimi anni.

Un numero elevato di donne, soprattutto superata la fatidica soglia della “trentina”, ama trascorrere il proprio tempo libero, talvolta estremamente risicato a causa delle tante incombenze lavorative e famigliari, immergendosi nella lettura di un’opera letteraria, meglio ancora se a tinte “rosa” o particolarmente introspettive.

Negli ultimi vent’anni, grazie alla prepotente discesa della tecnologia applicata in ogni ambito della nostra quotidianità, la fruizione di romanzi, racconti e libri è diventata estremamente ampia. E Internet ha avvicinato un numero maggiore di persone al piacere della lettura, che non avviene solamente tramite l’impagabile sensazione tattile di un libro cartaceo.

Cosa regalare per migliorare la femminilità di una donna

Grazie alla grande rete telematica, infatti, è possibile immergersi nel piacere della lettura anche elettronicamente. E, ricollegandoci al profilo poc’anzi citato, un’amica amante della pulizia e dell’ordine potrebbe apprezzare di ricevere in dono un kindle paperwhite, che riesce a contenere al proprio interno centinaia di libri evitando di “intasare” ulteriormente la libreria di casa, non di rado già occupata da un’infinità di opere letterarie.

Non c’è alcun dubbio, tuttavia, che un elemento come la vanità, da sempre per definizione “donna”, giochi un ruolo di fondamentale importanza per la maggior parte delle donne: l’autostima femminile passa, inevitabilmente, da una migliore percezione del proprio look, quel sentirsi “belle” che rende, grazie ad una maggior sicurezza dei propri mezzi, ancor più affascinate ed affabile qualsiasi donna.

Per migliorare il proprio look, i regali che si possono effettuare sono davvero molteplici. Basti pensare ad un set di trucchi, sicuramente molto apprezzato dalle donne più vanitose, o ad un phon multiuso che è in grado di creare diversi tipi di acconciature ed assecondare i desideri, o come nel caso dei ricci, i capricci di una donna.