Gli RNG utilizzati per i giochi di slot sono davvero equi e imparziali?

Tutti gli sviluppatori di software di casinò online assicurano ai giocatori che i loro prodotti sono basati sui più recenti generatori di numeri casuali (RNG). Essi sono progettati per assicurare risultati imprevedibili per i giochi di slot . Ma gli RNG sono davvero imparziali? Consideriamo la domanda in modo più dettagliato.

Cosa sono gli RNG?

Il generatore di numeri casuali (RNG) è l'elemento più importante del software di gioco. Viene usato in tutti i tipi di intrattenimento - giochi di slot, roulette, lotterie, ecc. L'RNG è un dispositivo che genera sequenze imprevedibili di numeri che non hanno alcuna connessione tra loro.

L'indicatore si divide in due categorie:

Vero RNG; Pseudo RNG.

Il primo gruppo si occupa di dati ottenuti da cambiamenti che si verificano a causa di processi fisici, come il rumore atmosferico o termico, per esempio. Per i produttori di giochi d'azzardo, questo tipo di RNG è troppo complesso e costoso, ecco perché si limitano a utilizzare un tipo pseudo-casuale. Si tratta di un'utilità programmata che genera catene di numeri casuali.

L'essenza del lavoro basato su questo meccanismo sta nel prendere il numero originale come base e cambiarlo per ottenere un nuovo indicatore, applicando diverse operazioni matematiche. Questi RNG sono utilizzati per sviluppare ed eseguire giochi di video slot e altri software di gioco che non coinvolgono croupier umani.

Chi controlla il lavoro dell'RNG?

Si noti che gli RNG sono anche soggetti a certificazione. Nel mondo del gioco d'azzardo, ci sono diverse società che certificano i generatori di numeri casuali. Le più autorevoli e famose sono:

eCOGRA,

TST,

iTechLabs.

Esse conducono audit completi, compreso il monitoraggio del lavoro del RNG. Se i prodotti soddisfano i loro criteri di qualità, le suddette agenzie rilasciano dei certificati. Di regola, le copie dei documenti sono pubblicate sui siti web degli stabilimenti di gioco.

Se vengono utilizzati RNG autorizzati ed equi, i giocatori possono essere sicuri che l'RTP dei giochi di slot sarà lo stesso su tutti i portali dove vengono presentati i prodotti.

I casinò possono influenzare il lavoro dell'RNG?

Dal momento che abbiamo a che fare con un'utilità programmata, molti possono sollevare la ragionevole domanda se sia possibile truccare i suoi risultati. Non c'è una risposta, poiché qui tutto dipende dalla scrupolosità dei regolatori del gioco d'azzardo, l'integrità degli operatori del gioco d'azzardo, e la competenza delle organizzazioni di controllo. Quindi, i clienti devono fare affidamento sull'onestà dei fornitori di software.

Questo è il motivo per cui si raccomanda di registrarsi e giocare in casinò online rispettabili che operano su software con licenza forniti da produttori ben noti.

Aggiungiamo che gli sviluppatori di software rispettabili non permettono agli operatori di casinò di interferire con il funzionamento dei generatori di numeri casuali, poiché hanno a cuore la loro reputazione e forniscono ai loro clienti un software affidabile al 100%.

Si può decifrare l'algoritmo RNG?

L'ultimo punto da chiarire è se è possibile svelare i principi del lavoro dell'RNG e prevedere l'esito delle sessioni di gioco?

Se crediamo che l'RNG nei giochi di slot dei casinò sia solo un algoritmo programmato, teoricamente, può essere violato. Qualcuno sarà in grado di decifrarlo? La maggior parte degli esperti concorda sul fatto che certamente no. I migliori sviluppatori di software utilizzano potenti algoritmi basati su complessi codici di crittografia. Così, la probabilità di decifrazione è trascurabile.

Per tracciare la linea, dovresti renderti conto che tutti i giochi di slot sono programmati con RNG che sono responsabili di risultati equi e imprevedibili. Queste utility sono certificate. Quindi, vi consigliamo di giocare in casinò online affidabili che hanno tutti i documenti e le certificazioni necessarie. In questi casi, eviterete di barare e godrete di un processo di gioco equo.