La Fondazione Principe Alberto II di Monaco lancia la 2^ edizione del suo Premio di Fotografia Ambientale, in collaborazione con Barclays Private Bank e la SEK International University.

Il Premio Fotografia Ambientale della Fondazione è stato lanciato nel 2021, in occasione del suo 15° anniversario. Questo premio annuale è stato creato con l'obiettivo di valorizzare i fotografi che usano la loro creatività per aumentare la consapevolezza della protezione ambientale.

Per questa seconda edizione, i fotografi sono invitati a concentrarsi sul rapporto con la natura e agli stretti legami tra salute umana e salute del pianeta.

“Siamo orgogliosi di lanciare questa 2a edizione del Premio per la Fotografia Ambientale. L'opportunità per noi di celebrare la bellezza della natura, mentre diamo uno sguardo lucido alle sfide ambientali che dobbiamo affrontare. Evidenziando le interconnessioni tra l'Uomo e un Pianeta sano, desideriamo promuovere la consapevolezza collettiva da cui nascerà il cambiamento. Gli scatti della prima edizione hanno superato tutte le nostre aspettative e non vediamo l'ora di scoprire cosa ha in serbo per noi questa seconda edizione." afferma Olivier Wenden, vicepresidente e amministratore delegato della Fondazione.

Le iscrizioni sono aperte sino al 20 marzo 2022, tramite la piattaforma specializzata Photocrowd. I fotografi sono ora invitati a presentare fino a cinque fotografie in ciascuna delle cinque categorie del concorso:

Meraviglie polari

Nel cuore della foresta

Mondi sottomarini

Umanità contro natura

Verso un futuro sostenibile

Info su https://www.photocrowd.com/pa2faward