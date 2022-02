Mentone rifà il look alla sua stazione: prevista un nuovo centro trasporti moderno e all'avanguardia

Nuovo anno, nuovo importante passo nella trasformazione della stazione di Mentone e del suo distretto. Mentre procedono i lavori di accessibilità alla banchina, è ora il turno di avviare i lavori del Centro di scambio multimodale (PEM). In un momento in cui la mobilità è alla ricerca di un modello ecologicamente più virtuoso, questo nuovo centro consentirà agli abitanti di Mentone e ai comuni limitrofi della Comunità della Costa Azzurra di beneficiare a lungo termine di un'infrastruttura di trasporto moderna, armoniosa e perfettamente integrata in economia circolare, favorendo i modi soft e il trasporto ferroviario.

Nell'ambito della gestione del progetto di SNCF Gares & Connexions, i lavori per rendere accessibili i binari della stazione sono iniziati nell'aprile 2021 con obiettivo chiusura lavori maggio 2022.

Si prevedono due ascensori, uno sul marciapiede centrale, l'altro nell'atrio della stazione, per consentire un facile accesso alla metropolitana che serve i binari. L'illuminazione, l'impianto audio e la segnaletica delle piattaforme saranno modernizzati. Saranno operativi diversi dispositivi dedicati alle Persone a Mobilità Ridotta (PRM), come l'installazione di barriere anticaduta all'estremità delle piattaforme, l'adeguamento della scala a standard di accessibilità, ecc. Le piattaforme saranno completamente rifatte, compreso il nuovo asfalto.

L'ambizione finale è quella di creare un vero e proprio centro di scambio multimodale (PEM) attorno alla stazione, crocevia della mobilità nel cuore del centro città della comunità intercomunale e un quartiere integrato con armonia ed efficienza nel suo ambiente urbano e paesaggistico.

Questa ambizione ha 3 obiettivi:

• Potenziare l'offerta di trasporto pubblico nella regione, facilitando il trasferimento delle modalità di trasporto lungo l'asse Nizza – Monaco – Italia.

• In linea con il primo obiettivo, consentire al maggior numero di viaggiatori di utilizzare la modalità ferroviaria, modalità di trasporto rispettosa dell'ambiente.

• Ripensare e rivitalizzare il quartiere della stazione, offrendo più spazi pedonali e verdi con un migliore accesso. Oltre alla sua accessibilità, l'edificio della stazione subirà una ristrutturazione e un completo riassetto della sua hall:

• Modernizzazione dell'illuminazione, della segnaletica e degli schermi informativi dinamici per i viaggiatori

• Realizzazione di uno spazio dedicato al TER

• Realizzazione di spazi commerciali

• Ristrutturazione di facciate

• Realizzazione di bagni pubblici Costa Azzurra Mentone mobilità PEM scambi multimodali stazione ferroviaria

E' previsto un parcheggio interrato di 350 posti auto. Avrà un totale di quasi 350 posti per residenti e visitatori (contro i 59 attuali), con il vantaggio di dedicare 180 spazi all'intermodalità (auto + treno) e offrire 10 spazi attrezzati per veicoli elettrici. Il traffico intorno alla stazione sarà più fluido grazie all'accesso al parcheggio attraverso il piazzale antistante e l'uscita su Avenue Albert 1er. Nel parcheggio sotterraneo sarà posizionato un punto di riconsegna per i veicoli privati.

I lavori del PEM, iniziati a dicembre, saranno operativi fino ad aprile 2024.