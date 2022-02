Nel Principato di Monaco con i droni non si scherza: chi non autorizzato è sotto multa

A giugno 2019 il Dipartimento dell'Aviazione Civile, supportato dalle società Air Space Drone, fornitore della piattaforma digitale FlySafe, e MC-Clic, azienda monegasca specializzata nella progettazione di droni e fotografia aerea, ha inaugurato lo sviluppo di un sistema di gestione dello spazio aereo a bassa quota.

Il Principato divenne così il primo Stato a darsi un programma specifico relativo a droni e altri velivoli senza pilota. La sicurezza è un prerequisito per un vero boom della mobilità aerea di droni, che vede nuove norme in vigore dal 6 febbraio 2022



Inoltre, per quanto riguarda più specificamente i droni, l'uso professionale è solo previo rilascio di autorizzazione per le aziende, che sarà valida un anno con possibilità di rinnovo, e previa autorizzazione per ogni volo. Inoltre, sono obbligatorie le dotazioni tecniche e di sicurezza, al fine di migliorare la visibilità dei droni o per limitare i rischi a terra e proteggere meglio la popolazione eventuali cadute accidentali (gli apparecchi devono essere muniti, tra l'altro, di paracadute).

I droni autorizzati saranno inoltre dotati di un dispositivo di segnalazione compatibile con il Piattaforma FlySafe, che permette la loro identificazione nonché il monitoraggio dei voli sul territorio e richiede l'installazione di una scatola elettronica fornita con l'approvazione.