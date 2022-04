Covid: c’è chi pensa all’indietro tutta! Tornano le mascherine?

Non è ancora un “indietro tutta”, ma sono le persone, prima ancora delle istituzioni, ad intuire che si sta entrando nuovamente in una fase epidemica, pur molto differente (per fortuna) da quelle che l’hanno preceduta.

Così, pur non essendo più obbligatorio indossarle se non sui mezzi pubblici, il numero delle mascherine che coprono la bocca e la occultano alla vista sta lentamente, ma inesorabilmente aumentando.



Il Dipartimento delle Alpi Marittime ha raggiunto la soglia di 1.075 casi ogni 100 mila abitanti e nel vicino Dipartimento del Var l’asticella si è fermata a 1.063.



Sono numerose e in crescita le persone costrette a casa dal Covid e specificatamente dalla variante Omicron BA.2, anche se le vaccinazioni stanno facendo il proprio dovere e di casi gravi che costringono al ricovero in corsia o in terapia intensiva sono per ora molto contenuti.



Si guarda però alla Spagna dove, con una percentuale di vaccinati molto simile a quella Francese, l’incidenza della nuova variant Omicron è sensibilmente inferiore grazie al fatto che le mascherine non sono mai state abbandonate nei luoghi chiusi.



In Francia il “liberi tutti” pronunciato da alcune settimane sta, infatti, facendo sentire i suoi primi effetti e l’approssimarsi delle vacanze pasquali è fonte di analisi da parte degli esperti.



Così gli inviti ad indossare la mascherina quando si è in tanti o si è al chiuso ormai giunge da più parti assieme con la preoccupazione per aver abbandonato anzi tempo una strada più prudenziale.