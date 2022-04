A pochi chilometri dall’Italia, oltrepassato il confine con la Francia, troviamo Mentone. La città, affacciata sul Mediterraneo, stupisce con una serie infinita di attrattive. Dalle spiagge al vivace centro storico, dai rigogliosi giardini ai deliziosi villaggi dell’entroterra. Arte e architettura, dalle opere di Cocteau al singolare cabanon Le Corbusier sul sentiero litorale a Roquebrune-Cap-Martin.

Dolce vita in Costa Azzurra

Qui il sole brilla 300 giorni all’anno, le belle spiagge attrezzate sono caratterizzate da acque tranquille, poco profonde e cristalline. Ideali per nuotare, rilassarsi, prendere il sole e a fine giornata concedersi un aperitivo glamour vista mare.

Il Festival Musicale

In centro storico con vista sul porto, sul sagrato della basilica di Saint-Michel, si susseguono nel periodo estivo concerti dei più grandi artisti classici del mondo. Interpreti straordinari, musicisti e cantanti lirici saranno presenti al “Festival de Musique de Menton” dal 29 luglio al 13 agosto 2022.

Sua maestà il limone

Famosa nel mondo per la sua “Fête du Citron de Menton” che si tiene nel periodo del Carnevale, in ogni stagione è possibile visitare la Maison du Citron, una fattoria didattica che prevede la visita guidata alla scoperta del limone di Mentone IGP.

Sulle alture con magnifica vista panoramica, la famiglia Gannac vi presenta il vivaio, il frutteto e per finire una degustazione dei loro prodotti alimentari.

Città Giardino

Grazie alla dolcezza del clima qui crescono rigogliose piante di ogni tipo, comprese quelle rare, esotiche, tropicali e subtropicali. Otto giardini, alcuni distinti come “Jardin Remarquable” sono un patrimonio eccezionale. Ad esempio il Giardino Botanico di Val Rahmeh con 1.700 specie vegetali e il suggestivo laghetto di piante acquatiche.

Nel Giardino degli Agrumi del Palais de Carnolès, antica residenza dei principi Grimaldi di Monaco, troviamo la collezione di agrumi più vasta in Europa con 137 varietà. Serre de la Madone, classificato monumento storico è un paradiso vegetale, composto da terrazze, fontane, pergole, statue. Due i parchi pubblici. Al Parc du Pian si passeggia tra gli ulivi ammirando il mare. I Giardini di Biovès ospitano particolari installazioni in ogni periodo dell’anno, le più incredibili durante la festa del limone.

Cucina Green

Il Mirazur, ristorante di Mauro Colagreco eletto nel 2019 migliore chef al mondo, propone un’esperienza inedita: la visita privata ai giardini di piante aromatiche e all’orto dello chef. Più di 150 specie coltivate nel pieno rispetto della biodiversità. Infatti Colagreco, oltre le tre stelle si è guadagnato pure la stella verde dalla Guida Michelin. Riconoscimento che va ai locali impegnati in un approccio sostenibile alla gastronomia.

Storici Villaggi

In posizione strategica Sainte-Agnès classificato tra i “Plus beaux villages de France” offre un belvedere unico sulla Costa Azzurra. La Turbie con il suo Trofeo delle Alpi, il monumento dedicato all’Imperatore romano Augusto. A Gorbio, dove si respira charme medievale, è consigliata una sosta gastronomica al Moulin de Gorbio. Castellar seduce per la sua autenticità, da non perdere la domenica mattina il mercato sulla piazza. Castillon è un villaggio di artisti e artigiani, dove visitare gallerie e atelier.

Il treno delle meraviglie

Un percorso ferroviario tra i più suggestivi al mondo. Dal Mediterraneo si sale a 800 metri, fino a Tenda. Lungo il tragitto si incontrano villaggi pittoreschi. Sospel con la sua imponente cattedrale. Breil-sur-Roya dove si trova un ecomuseo dei trasporti.

Saorge il borgo arroccato più bello di Francia. I più sportivi potranno proseguire in bici, salire lungo le vie ferrate di Brigue e Tenda, o scendere il fiume Roya in kayak.

Dalla Francia all’Italia in bici

Mentone e i comuni della Roya offrono servizi di gran qualità e assistenza agli amanti della bicicletta, compresa quella elettrica. I percorsi vanno dal litorale alla “corniche”, fino alle montagne dove si trova l’Alta Via del Sale. Una storica strada bianca che collega le Alpi Francesi e Piemontesi al Mare Ligure.

Aperta solo nei mesi estivi, perché si trova tra i 1800 e 2100 metri, frequentata tutti i giorni da ciclisti e pedoni, il martedì e giovedì interdetta ai mezzi a motore.



Per saperne di più: www.menton-riviera-merveilles.it – www.france.fr